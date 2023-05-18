«Віка до останнього боронила сина, злочинці знесли їй пів голови»: підозрюваних у вбивстві родини на Чернігівщині відправили у СІЗО без права застави

Корюківський районний суд обрав запобіжний захід та заарештував трьох підозрюваних у вбивстві родини Черевань — 30-річного Миколи, 28-річної Вікторії та їхнього 4-річного сина Богданчика. Родину киян позбавили життя в той час, коли вони їхали купувати машину на Чернігівщину. Усі фігуранти справи, серед яких дівчина, перебуватимуть під арештом 60 діб без права внесення застави, натомість їхні захисники просили про домашній арешт. Під час засідання стало відомо, що організатор злочину раніше мав проблеми із законом за хуліганство, проте тоді дійшло лише до усного зауваження.

«Один з підозрюваних служить у ЗСУ в частині, яка базується на Житомирщині»

— Запобіжний захід трьом підозрюваним обирали протягом дня, — розповіла «ФАКТАМ» кума родини та подруга Марія Закалюжна. — Першим до зали суду завели організатора вбивства — 22-річного Святослава Г. Він шість років служить у ЗСУ в одній з частин, яка базується на Житомирщині. Має вагітну дружину. Коли суддя запитав у нього про мотив злочину, він відповів: «Я хотів помститись за діяльність Миколи. Оскільки він зареєструвався в додатку „Шлях“ й повідомив бійцям, що переганяє автівки з-за кордону. Таких, як він, не має бути. Напевно, йому платили».

Організатор вбивства – 22-річний Святослав Г.

Так, Микола від початку великої війни займався з кумом Андрієм волонтерською діяльністю, вони доставляли машини на фронт, але робили це безкоштовно. Все пальне теж оплачували. Я взяла на себе гуманітарну частину. Ймовірно, підозрюваний мав на увазі те, що Микола замовляв машини через «Шлях» як волонтер, щоб купувати авто дешевше. Тож, на думку підозрюваного, таких людей не повинно бути в цьому світі. Виходить, що треба кожного вбивати, хто таким чином допомагає армії? Це просто шок! Коля просто робив свою справу та жодної користі з того не мав. Чесно кажучи, вже й самій страшно брати якісь запити від бійців, бо в якусь мить тебе можуть назвати поганою.

Також на суді стало відомо, що у бійця Святослава була адміністративна справа за «хуліганку», але ще в юні роки. Маю підозру, що він навмисно видумав таку версію, аби зняти з себе відповідальність, бо виглядає вона абсурдно…

27-річний Олександр Ч., якого судили другим, нічого не заперечував, все визнав. Він єдиний з трьох, хто хоча б зрозумів, що накоїв. А ось 20-річна Альона Я. поводилася байдуже, лише потім на камеру пустила сльозу й повідомила про інвалідність третьої групи. Вона читала з листка все, що їй написали. Її позиція така: нічого не бачила та не чула, а потім злякалась і не знала, як бути. Коли суддя запитав, чому вона не звернулась до поліції, дівчина відповіла, що була шокована. Цинізм у тому, що напередодні вбивства вона вітала маму з Днем матері, викладала у соцмережі відео. А після скоєного була на благодійному ярмарку у своєму селі, усміхалась, все купувала, бо мала багато грошей. Зараз її тато наче продає дачу, щоб знайти хорошого адвоката. До речі, два роки тому в Альони помер коханий, він служив в армії і був дуже хорошою людиною. Але особиста втрата не зробила її людянішою. Кажуть, що вона почала вживати наркотики… Всі троє просили домашній арешт, бійця ще й вихваляли, що дуже порядний. Для скоєння злочину він навіть відпустку взяв.

Одна з підозрюваних 20-річна Альона Я.

«Подружжя та малюка розстріляли, перенесли до ями. Зверху поклали Богданчика»

— Машина, яку поїхала купувати нині вже покійна родина, призначалася для захисників?

— Ні. Річ у тім, що всі троє фігурантів — з одного району та сусідніх сіл, вони друзі. Липове оголошення про продаж машини опублікувала Альона Я. Взяла фото татової автівки, «причепила» туди ліві номери. Зі Святославом загиблий Микола кілька разів розмовляв по телефону. 14 травня вони домовились оглянути машину й, може, купити. З собою взяли 3−4 тисячі доларів. Родина нічого лихого не підозрювала, тому взяли з собою мого похресника Богдана. Череванів заманили у пастку. Все планувалось наперед. Організатор був на місці, де планував вбивати, визначив, де тіла закопає, куди машину їхню віджене. Для скоєння злочину залучив і цих двох знайомих. Вони заманили родину у безлюдне місце та вбили. В автівці нарахували десятки отворів від куль. Далі транспортний засіб спалили, тіла закопали.

Щаслива молода родина

— Невже їх навіть не зупинило те, що у салоні були жінка та маленька дитина?

— Спочатку всіх сильно били… Вікторія до кінця захищала сина, пів голови в неї немає… Хлопчик був дуже наляканим, притулився до мами. Потім подружжя та малюка розстріляли, перенесли до ями. Зверху поклали Богдана. Організатор відразу спланував вбивство. Хоча в суді він сказав, що це лише помста, але наступного дня за відібрані у вбитих киян гроші Святослав придбав собі автомобіль, ще по 25 тисяч гривень заплатив своїм спільникам за «допомогу». Також вони забрали в подружжя золоті обручки.

4-річний Богданчик

— Чи просили мати з дитиною у підозрюваних пожаліти їх та не вбивати?

— Я дивилась на цих людей у камері й думала про одне: як вони дихають? В душі лише біль, злість та ненависть. І бажання, щоб їх усіх засудили до довічного ув'язнення!

Подружжя Черевань з сином та їхня кума Марія (в центрі)

Знаю, що Віка сильно плакала. Та у тих нелюдів не було співчуття й жалю. Зараз ми шукаємо хорошого адвоката, на що потрібні кошти, тому будемо вдячні всім за підтримку родичів загиблих. Вони все ще навіть до тями не можуть прийти. Коля взагалі був єдиним сином у батьків. Зі свого боку робитиму все й до кінця відстоюватиму справедливе покарання цій «трійці».

Сестра вбитої Вікторії Черевань — Камуз Валентина Миколаївна надала номер своєї картки:

5168 7520 0333 8137

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Житомирщині чоловік до смерті забив товариша за слова про його батька.

284

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram