Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку, ЗСУ відбили 17 атак ворога, — Генштаб

Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ворог і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку, повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

Спроби противника наступати у напрямку Сєверного та Мар’їнки успіху не мали. Водночас загарбники продовжують знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника

Протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 21 крилату ракету та 7 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію окупантів.

Російські загарбники продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області, зокрема Генічеського району. Так, погрожуючи депортацією, окупанти змушують громадян України отримувати російські паспорти.

До окремих населених пунктів Каховського району прибула жива сила противника. Загарбники розміщуються не лише у вільні будинки, а й заселяються в оселі, де наразі проживають мирні мешканці. Людям, які обурюються, погрожують виселенням.

Останнім часом окупанти посилили контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Херсонському районі. На дорогах між населеними пунктами значно збільшилась кількість блокпостів, проводяться прискіпливі перевірки транспортних засобів, документів, особлива увага приділяється телефонам.

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