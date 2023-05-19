Шостий фінал Моуріньйо та магія «Севільї»: відеоогляди півфіналів-відповідей Ліги Європи та Ліги конференцій

У четвер, 18 травня, слідом за Лігою чемпіонів, де за «вухатий» кубок змагатимуться англійський «Манчестер Сіті» та італійський «Інтер», визначилися фіналісти ще двох єврокубків — Ліги Європи та Ліги конференцій.

Ліга Європи. ½ фіналу. Матчі-відповіді

«Байєр» (Німеччина) — «Рома» (Італія) — 0:0.

Перший матч — 0:1.

Італійська «Рома» після мінімальної домашньої перемоги зробила у поєдинку-відповіді ставку на оборону та досягла успіху. «Байєр» за колосальної ігрової переваги (статистика по ударах — 22:1 на користь леверкузенців!) так і не зміг забити, і тепер підопічні Жозе Моуріньйо слідом за перемогою в Лізі конференцій минулого сезону мають усі шанси в нинішньому завоювати вже єврокубок рангом вище .

Щодо особисто наставника римлян, то майбутній єврокубковий фінал стане для нього вже шостим у тренерській кар'єрі. Примітно, що всі попередні виявлялися для Особливого переможними — Ліги чемпіонів-2003/2004 та 2009/2010 з «Порту» та «Інтером» відповідно, Ліги Європи-2016/2017 з «Манчестер Юнайтед», Кубка УЄФА-2002/2003 з «Порту», а також Ліги конференцій-2021/2022, що вже згадувався, з «Ромою».

«Севілья» (Іспанія) — «Ювентус» (Італія) — 2:1 (Сусо, 72, Ламела, 95 — Влахович, 65). На 115-й хвилині вилучений Акунья («Севілья»).

Перший матч — 1:1.

Іспанська «Севілья» раніше шість разів досягала півфіналу Ліги Європи/Кубка УЄФА, і у всіх випадках незмінно проходила до фіналу, а потім і завойовувала почесний трофей. Не стали андалусійці порушувати приємну для себе традицію і цього разу — інакше, як магією, таку стабільність «Севільї» в турнірі не назвеш. Хоча туринці відкрили рахунок першими, але за кілька хвилин господарі вирівняли становище, а в додатковий час схилили шальки терезів на свою користь.

Ліга конференцій. ½ фіналу. Матчі-відповіді

АЗ (Алкмар, Нідерланди) — «Вест Хем» (Англія) — 0:1 (Форнальс, 90+4).

Перший матч — 1:2.

«Базель» (Швейцарія) — «Фіорентина» (Італія) — 1:3 (Амдуні, 55 — Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+9).

Перший матч — 2:1.

І для «Вест Хема», і для «Фіорентини» майбутній фінал єврокубку стане першим за тривалий час. «Молотобійці» востаннє виборювали європейський трофей у сезоні-1975/1976, поступившись у вирішальному поєдинку Кубка кубків бельгійському «Андерлехту», а «фіалки» у сезоні-1960/1961 тріумфували в Кубку кубків, подолавши останній рубіж на шляху до трофею в особі шотландського «Рейнджерса».

Додамо, що фінал Ліги Європи пройде 31 травня на стадіоні «Пушкаш Арена» у Будапешті, а вирішальний поєдинок Ліги конференцій прийме 7 червня «Еден Арена» у Празі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко назвав фінал Ліги чемпіонів-2002/2003 найкращим моментом у своєму житті.

Фото Twitter ФК «Севілья»

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