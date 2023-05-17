«Манчестер Сіті» зганьбив «Реал» та зіпсував історичний день Анчелотті: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У середу, 17 травня, за підсумками поєдинку в Манчестері визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів, який 10 червня складе компанію італійському «Інтеру» у вирішальному матчі турніру на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі. Ним через два роки знову став англійський «Манчестер Сіті».

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Матч-відповідь

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Реал» (Іспанія) — 4:0 (Бернарду Сілва, 23, 37, Аканджі, 76, Альварес, 90+1).

Перший матч — 1:1.

Протистояння «Манчестер Сіті» та «Реала» ЗМІ справедливо називали «прихованим фіналом» або битвою «команди року» проти «команди століття». Без п'яти хвилин чемпіон англійської прем'єр-ліги проти чинного тріумфатора Ліги чемпіонів.

З одного боку, саме Королівський клуб останніми роками двічі (2018-го та 2022-го) не пускав команду Хосепа Гвардіоли у фінал Ліги чемпіонів, з іншого — «Манчестер Сіті» нікому не програвав на рідному стадіоні «Етіхаді» у ЛЧ цілих п'ять років (25 матчів поспіль!) Ось тільки статистику, як то кажуть, до справи не пришиєш — все вирішувалося на футбольному полі.

Господарі поля з перших хвилин взялися безжально «топтати» оборону «Реала», і двічі лише блискуча реакція голкіпера Куртуа врятувала мадридців після ударів головою «кіллера» Холанда. Але на 23-й хвилині бельгієць виявився безсилим, коли Бернарду Сілва «розстріляв» його після шикарного пасу де Брюйне — 1:0.

Гуляти так гуляти, вирішив, мабуть, португалець і на 37-й хвилині головою спрямував другий м'яч у ворота Куртуа — 2:0. Запахло смаженим.

Втрачати «Реалу» не було чого, і в другому таймі іспанці пішли відіграватися. Мовляв, на «Енфілді» нещодавно теж 0:2 «горіли», але згодом забили «Ліверпулю» п'ять. Ось тільки надто хороший нинішній «Манчестер Сіті». Нічого не дозволив. Хіба що не став заважати захиснику мадридців Мілітао зрізати м'яч у свої ворота після удару головою Аканджі, а Альваресу відзначити голом вихід на заміну.

До речі, для наставника мадридців Карло Анчелотті матч на «Етіхаді» став 191-м у Лізі чемпіонів (і 50-м у турнірі на чолі «Реала»), і за цим показником італієць побив рекорд легендарного екснаставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Щоправда, мрію про свій п'ятий трофей у найпрестижнішому клубному турнірі Європи Папі Карло доведеться відкласти. Гвардіола постарався…

Додамо, що вирішальний матч «Манчестер Сіті» — «Інтер» у Стамбулі стане п'ятим в історії англо-італійським протистоянням у фіналах Кубка європейських чемпіонів (Ліги чемпіонів). Поки рахунок рівний — 2:2 («Ліверпуль» — «Рома» — 1:1, по пенальті — 4:2 у 1984-му; «Ювентус» — «Ліверпуль» — 1:0 у 1985-му; «Ліверпуль» — «Мілан» — 3:3, по пенальті — 3:2 у 2005-му; «Мілан» — «Ліверпуль» — 2:1 у 2007-му).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Барселона» відірвалася від «Реала» та достроково стала чемпіоном Іспанії.

Фото Twitter ФК «Манчестер Сіті»

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