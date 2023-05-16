«Інтер» не пустив колишній клуб Шевченка у фінал Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У вівторок, 16 травня, на стадіоні «Джузеппе Меацца» у Мілані визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Реал».

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Матч-відповідь

«Інтер» (Італія) — «Мілан» (Італія) — 1:0 (Мартінес, 74).

Перший матч — 2:0.

Вболівальники «Мілана» після фіаско у першій зустрічі на спільній для обох клубів арені в глибині душі сподівалися, що їхнім улюбленцям все ж таки вдасться відіграти два м'ячі у непримиренного суперника, тим паче, що на поле після травми повернувся лідер атак «червоно-чорних» португалець Леау. Мовляв, «Ліверпуль» у півфіналі ЛЧ-2018/2019 не зламався навіть після 0:3 на полі «Барселони» (4:0 на «Енфілді»!), то чого не спробувати забити «Інтеру» «якихось» два м'ячі. Нехай навіть суперник виграв сім матчів поспіль у всіх турнірах із загальним рахунком 21:3, а «Мілан» в останньому матчі в серії А зганьбився на полі «Спеції» (0:2).

Перший тайм дуелі у відповідь пройшов загалом прогнозовано. «Мілан» вимушено шукав діри в обороні опонента, а добре навчений «Інтер» вміло зводив шанси Жиру та компанії забити до нуля, а за нагоди і сам навідувався у ворожі тили. У результаті — по удару в площину на двох за 45 хвилин (голкіпери команд Онана та Меньян блискуче зреагували на удари Діаса та Джеко, а небезпечний «постріл» Леау припав поряд зі штангою).

«Сухий» футбол тривав до 74-ї хвилини, коли «Інтер» вирішив навідатися в чужі тили, і чемпіон світу аргентинець Мартінес за сприяння гренадера Лукаку завдав точного удару з меж штрафного майданчика і остаточно «поховав» команду Стефано Піолі.

«Чорно-синій» гранд, який виграв чотири поспіль міланські дербі, абсолютно заслужено залишив колишню команду Андрія Шевченка ні з чим, вперше за 13 років пробившись до фіналу Ліги чемпіонів (2010-го у матчі за трофей була обіграна «Баварія» — 2:0) У вирішальному поєдинку турніру «Інтер» зіграє 10 червня на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі з переможцем протистояння між «Манчестер Сіті» та «Реалом», які після нічиєї в Мадриді (1:1) визначать найсильнішого в Манчестері 17 травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Мілана» Андрій Шевченко назвав найкращий момент свого життя.

Фото Twitter ФК «Інтер»

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