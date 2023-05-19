Стало відомо, що Вашингтон не дозволяє європейським союзникам по НАТО навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16. Ці літаки випускає американська корпорація Lockheed Martin. Без згоди США європейські країни не можуть не тільки продавати або передавати F-16 третім країнам, а й навчати льотчиків. Про це пише впливова газета The New York Times (NYT).

Видання поспілкувалося з високопоставленим українським чиновником на умовах анонімності. За його словами, без дозволу Вашингтона країни Європи можуть лише ознайомити українських військових із технічними термінами і провести тактичні уроки без пробних польотів.

Адміністрація президента Джо Байдена воліє поки що зосередитися на постачанні Україні інших озброєнь. Водночас чиновник не виключив, що Білий дім все ж дасть іншим країнам НАТО дозвіл постачати F-16 Києву.

NYT звернулася по коментарі до адміністрації Байдена. Представник Білого дому заявив газеті, що передавати Києву американські винищувачі занадто дорого і довго. Україні, вважають у Вашингтоні, на цьому етапі важливіше отримувати в потрібній кількості інше озброєння. Цим і займаються США з союзниками. Однак згодом Вашингтон може видати союзникам по НАТО ліцензії на реекспорт F-16 в Україну.

Видання Politico підтверджує таку можливість. За його даними, Пентагон не проти передачі винищувачів Києву, але остаточного рішення поки що не ухвалено.

Питання про надання Україні F-16 знову стоїть на порядку денному. У вівторок, 16 травня, глави урядів Великої Британії та Нідерландів оголосили про створення міжнародної коаліції із закупівлі сучасних винищувачів для Києва.

До них готові приєднатися Данія і Бельгія. За оцінками експертів, ці чотири країни можуть поставити Україні загалом щонайменше 125 боєготових F-16. Плюс Норвегія готова передати нашій країні кілька списаних американських винищувачів, які досить швидко можна повернути в стрій.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Франція готова навчати українських пілотів на французьких військових літаках.

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