«Працюємо над коаліцією винищувачів, очікую на успіх»: Зеленський про візит до Європи
Однією з цілей візиту президента України Володимира Зеленського до країн Європи стала робота над створенням коаліції винищувачів.
Про це очільник Української держави заявив під час спільної конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
«Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього. Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатися і до німецької сторони, щоб підтримали Україну в цій коаліції. Для нас це важливо», — заявив президент.
Як відзначив Володимир Зеленський, він обговорить питання винищувачів разом з канцлером Німеччини під час другої частини їх зустрічі.
В той же час Шольц під час конференції відзначив, що Німеччина багато допомогла Україні з початку повномасштабної війни й сьогодні необхідно змусити росію покинути нашу територію.
«Ми вже багато чого доставили, що стосується ППО — це Patriot, IRIS-T, також Gepard, а також інша зброя, різні артсистеми, системи залпового вогню. Це те, на чому ми концентруємось», — відзначив канцлер.
Також Володимир Зеленський відповів на питання, чи достатньо Україні отриманої зброї, щоб розпочати контрнаступ.
«Ще кілька візитів і все», — відповів він коротко.
При цьому президент України подякував канцлеру Німеччини за військову допомогу. Він зазначив, що країни продовжать співпрацювати у цьому питанні.
«Німеччина сьогодні знаходиться на другому місці (у постачанні зброї, — ред.). Я скажу відверто, ми будемо робити все, щоб вивести Німеччину на перше місце допомоги», — зазначив він.
Нагадаємо, напередодні під час візиту Зеленського до Італії було досягнуто угоду про постачання Україні зброї та ППО.
Фото Офісу президента89
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