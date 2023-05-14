«Працюємо над коаліцією винищувачів, очікую на успіх»: Зеленський про візит до Європи

Однією з цілей візиту президента України Володимира Зеленського до країн Європи стала робота над створенням коаліції винищувачів.

Про це очільник Української держави заявив під час спільної конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

«Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього. Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатися і до німецької сторони, щоб підтримали Україну в цій коаліції. Для нас це важливо», — заявив президент.

Як відзначив Володимир Зеленський, він обговорить питання винищувачів разом з канцлером Німеччини під час другої частини їх зустрічі.

В той же час Шольц під час конференції відзначив, що Німеччина багато допомогла Україні з початку повномасштабної війни й сьогодні необхідно змусити росію покинути нашу територію.

«Ми вже багато чого доставили, що стосується ППО — це Patriot, IRIS-T, також Gepard, а також інша зброя, різні артсистеми, системи залпового вогню. Це те, на чому ми концентруємось», — відзначив канцлер.

Також Володимир Зеленський відповів на питання, чи достатньо Україні отриманої зброї, щоб розпочати контрнаступ.

«Ще кілька візитів і все», — відповів він коротко.

При цьому президент України подякував канцлеру Німеччини за військову допомогу. Він зазначив, що країни продовжать співпрацювати у цьому питанні.

«Німеччина сьогодні знаходиться на другому місці (у постачанні зброї, — ред.). Я скажу відверто, ми будемо робити все, щоб вивести Німеччину на перше місце допомоги», — зазначив він.

Нагадаємо, напередодні під час візиту Зеленського до Італії було досягнуто угоду про постачання Україні зброї та ППО.

Фото Офісу президента

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