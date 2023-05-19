Відмовитися від соцвиплат та субсидії можна дистанційно: у Мінсоцполітики дали важливі рекомендації українцям, які виїхали за кордон

Через повномасштабну війну, розв'язану російською федерацією, частина українців змушена була виїхати за кордон. Відтоді гострим стало питання оформлення різноманітних документів чи користування послугами, наприклад, отримання пенсії за кордоном.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, низка цифрових інструментів дозволяє оформити ту чи іншу соціальну виплату онлайн або дистанційно відмовитись від неї.

Відмовитися від отримання якоїсь із соціальних допомог можна написавши заяву в довільній формі з зазначенням таких обов’язкових реквізитів:

назва органу соціального захисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім’я, по батькові отримувача допомоги;

адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;

контактний номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти (за наявності);

вид отримуваної допомоги (наприклад, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю тощо).

Надіслати заяву щодо відмови від соціальної допомоги електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу відповідного органу соціального захисту населення в Україні. Контакти органів соціального захисту населення можна знайти на сайтах відповідних районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Орган соціального захисту населення, до якого надійде звернення, після припинення виплати певного виду допомоги надішле громадянину, за його бажанням, електронною поштою або засобами поштового зв’язку довідку/скан-копію довідки про неотримання допомоги. Про необхідність отримання такої довідки необхідно вказати у заяві.

Якщо особа виїхала з території, на якій ведуться бойові дії, або яка тимчасово окупована російською федерацією, й органи соціального захисту не мають можливості здійснювати свої повноваження, заяву можна надіслати до Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

Аналогічним є механізм відмови від житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в Україні.

Дистанційно або засобами поштового зв’язку можна подати відповідну заяву про припинення виплат до органів Пенсійного фонду.

У заяві обов'язково зазначити:

назву органу Пенсійного фонду України, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім’я, по батькові отримувача житлової субсидії/пільги;

адресу зареєстрованого/задекларованого або фактичного місця проживання/перебування;

контактний номер мобільного телефону;

адресу електронної пошти (за наявності);

вид державної підтримки (наприклад, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг; житлова субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу).

У разі необхідності отримання довідки/скан-копії довідки про припинення та неотримання житлової субсидії/пільг — зазначити про це в заяві.

Нагадаємо, що при виїзді за межі України більш ніж на 60 днів, громадянин втрачає статус ВПО і має бути виключеним з відповідної бази даних з одночасним скасуванням довідки внутрішньо переміщеної особи. Українці мають змогу онлайн через «Дію» як подавати заявку на отримання такого статусу, так і про відмову від нього.

Фото Pixabay

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