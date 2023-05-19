Волосся буде, наче з реклами: швидкі та прості маски, які зроблять ваші пасма блискучими та здоровими

Дотримання процедури догляду за волоссям — це інвестиція. Якщо ви шукаєте доступний і простий спосіб подбати про своє волосся та зробити його довшим і здоровішим, спробуйте зробити маску своїми руками, пише Oprahdaily.com. Зрозуміло, що не існує миттєвого рішення для надання волоссю більшої міцності та густоти. Однак авокадо, що завалявся, або банани, які стали занадто коричневими, перш ніж ви встигли їх з'їсти, можуть допомогти зволожити пасма і наповнити їх поживними речовинами. Вони також допомагають подолати такі проблеми, як сухість, тьмяність і ламкість.

Маску для волосся з касторової олії використовуйте для лікування сухої шкіри голови та лупи. За словами зіркового стиліста Мішеля Клівленда, касторова олія багата на жирні кислоти, які зволожують і мають антимікробні властивості. Інгредієнти: 1 чайна ложка касторової олії. Покладіть касторову олію холодного віджиму в невелику миску. Нагрійте в мікрохвильовій печі близько 10 секунд. Вона повинна бути теплою, але не гарячою. Кінчиками пальців втирайте олію в шкіру голови та по довжині волосся. Залиште на 15 хвилин, добре змийте, потім вимийте голову шампунем.

Кориця та кокосова олія — ідеальні проти ламкості. Спеція стимулює кровообіг і сприяє росту та зміцненню волосся, а кокосова олія багата на жирні кислоти, які сприяють подальшому відновленню. Інгредієнти: 1 чайна ложка меленої кориці та 1 чайна ложка кокосової олії. Добре змішайте інгредієнти. Нанесіть маску на корені та проділи, масажуючи шкіру голови. Залиште маску на 30−45 хвилин, потім змийте теплою водою.

Кокосова олія, мед та олія авокадо — використовуйте для пухнастого волосся. Жирні кислоти, мінерали та антиоксидантні властивості суміші допоможуть зменшити пухнастість і додати блиску. Інгредієнти: 1 чайна ложка рафінованої кокосової олії, 1 чайна ложка 100-відсотково чистого меду, 1 столова ложка олії авокадо. Змішайте все у в мисці до отримання однорідної суміші. Нанесіть маску кінчиками пальців, починаючи зі шкіри голови й закінчуючи кінчиками. Залиште на 10 хвилин. Змийте теплою водою, потім вимийте голову освітлюючим шампунем і вашим звичайним кондиціонером.

Авокадо і банан підійдуть для пошкодженого волосся. Ця маска є глибоко кондиціонуючим засобом, який містить багаті на поживні речовини інгредієнти, що додають білок назад у волосся, роблячи його надзвичайно блискучим і здоровим. Інгредієнти: 2 столові ложки банана та 2 столові ложки авокадо. За допомогою виделки розімніть банан і авокадо до однорідної маси. Нанесіть суміш від коренів до кінчиків, щоб ретельно просочити кожну ділянку волосся. Залиште на 15 хвилин, потім змийте.

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