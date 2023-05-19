«Він справжній патріот»: Алла Пугачова заступилася за Євгена Ройзмана в суді

У Єкатеринбурзі судять колишнього мера міста Євгена Ройзмана. У липні минулого року він ризикнув публічно засудити війну проти України. Ройзман опублікував у YouTube відео під назвою «Відповіді на ваші запитання». Уже в серпні проти нього завели кримінальну справу, звинувативши в дискредитації російської армії. А до цього тричі штрафували на загальну суму 150 тисяч рублів (1870 доларів).

Очікується, що вирок Ройзману оголосять 19 травня. Були серйозні побоювання, що на Євгена чекає тюремне ув'язнення. Однак несподівано 18 травня прокурор запросив для підсудного ще один штраф — на 260 тисяч рублів (3235 доларів). Крім того, обвинувачення пропонує зберегти для колишнього мера низку обмежень, зокрема користування інтернетом.

Ройзман виступив з останнім словом і подякував усім, хто підтримав його. А підтримка дійсно вийшла вражаюча.

Так, на суді був присутній головний редактор «Нової газети», лауреат Нобелівської премії миру Дмитро Муратов. «Усе життя всіх підтримує Ройзман, але іноді настає момент, коли не він повинен заступитися за всіх, а всі за нього», — заявив Муратов.

Ройзман в останньому слові назвав тих, хто не побоявся заступитися за нього — Алла Пугачова, Борис Гребенщиков, Андрій Макаревич, Юрій Шевчук, Борис Акунін, Дмитро Биков.

Відомо, що Пугачова надіслала до суду листа.

«Я сподіваюся, що далекоглядність, непідкупність і незалежність судових органів ще не втрачено остаточно в нашому багатостраждальному суспільстві, і ви, безсумнівно, стежите за сьогоднішньою ситуацією в нашій країні. Вам належить ухвалити важке рішення не побоятися виправдати Ройзмана Євгена Вадимовича і залишити його на волі», — написала співачка.

Алла Борисівна назвала Ройзмана «справжнім патріотом».

Примітно, що суддя Микола Тараненко повернув лист адвокату Ройзмана Владиславу Іджапову зі словами: «Звернення громадянки Пугачової є непроцесуальним і не досліджується».

Проте навіть прокурор не ризикнув вимагати для підсудного позбавлення волі. Сам Ройзман вважає, що це зайвий раз доводить його невинуватість.

Раніше «ФАКТИ» писали, що відомому російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі винесли суворий вирок — 25 років позбавлення волі, звинувативши в державній зраді та поширенні «фейків» про російську армію.

На фото в заголовку Євген Ройзман

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