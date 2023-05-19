«Дніпро-1» у кривавій битві на 90+4-й хвилині вирвав перемогу у «Колоса»: відеоогляд матчу чемпіонату України

У п'ятницю, 19 травня, поєдинком в Ужгороді стартував 27-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 27-й тур

«Дніпро-1» — «Колос» (Ковалівка) — 2:1 (Довбик, 57, Сарапій, 90+4 — Мякушко, 45+1). Юніорські склади — 2:1.

У матчі першого кола дніпрянам вдалося відкрити рахунок доволі швидко, реалізувавши пенальті. Цього разу підопічним Олександра Кучера довелося неабияк попітніти, щоб прорвати редути суперника. Більше того, у компенсований до першого тайму час стрімка флангова атака «Колоса» завершилася скидкою Безбородька на Мякушка, який «розстріляв» воротаря з центру штрафного майданчика та вивів номінальних гостей уперед.

Після перерви «Дніпру-1» вдалося доволі швидко відігратися, продовживши свою гольову серію в чемпіонаті до 11 ігор, коли Довбик із кількох метрів пробив під поперечину та забив свій уже 24-й м'яч у сезоні (до рекорду Генріха Мхітаряна залишився лише один гол) .

Здавалося, що «Дніпро-1» дотисне суперника (в одному з епізодів самовіддана гра Адамюка коштувала захиснику розсічення і лікарям довелося зупиняти кров), який за другий тайм не завдав жодного удару у бік воріт підопічних Олександра Кучера. І номінальні господарі таки досягли свого на четвертій (!) компенсованій хвилині, коли центральний захисник Сарапій замкнув головою навіс партнера з кутового, вирвавши таку важливу перемогу.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 64 очки (27 матчів);

2. «Шахтар» — 63 (26);

3. «Зоря» — 58 (26 матчів);

4. «Динамо» — 50 (26 матчів);

5. «Олександрія» — 42 (26 матчів);

6. «Кривбас» — 35 (26 матчів);

7. «Колос» — 34 (27 матчів);

8. «Ворскла» — 33 (26 матчів);

9. «Чорноморець» — 29 (26 матчів);

10. «Верес» — 27 (26 матчів);

11. «Металіст 1925» — 27 (26 матчів);

12. «Інгулець» — 27 (26 матчів);

13. «Минай» — 26 (26 матчів);

14. «Рух» — 24 (26 матчів);

15. «Металіст» — 22 (26 матчів);

16. «Львів» — 13 (26 матчів).

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 11 — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

Також у рамках 27-го туру чемпіонату України будуть зіграні наступні матчі: «Ворскла» — «Кривбас», «Шахтар» — «Верес» (19 травня); «Чорноморець» — «Минай», «Зоря» — «Інгулець», «Олександрія» — «Динамо» (20 травня); «Металіст 1925» — «Металіст», «Рух» — «Львів» (21 травня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ракицький покаявся та вперше розповів, чому під час війни поїхав грати до росії.

Фото CК «Дніпро-1»

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