Де дивитись онлайн «Олександрія» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 27-го туру УПЛ

У п'ятницю, 19 травня, поєдинками в Ужгороді, Рівному та Полтаві стартує програма 27-го туру чемпіонату України з футболу.

«Шахтар», який не без труднощів здолав у минулому турі «Інгулець» (2:0), зіграє з «Вересом». Незважаючи на домашній статус поєдинку для «гірників», гра відбудеться у Рівному на стадіоні «Авангард», оскільки в першому колі на прохання донецького клубу команди зіграли у Львові.

«Дніпро-1», який мінімально обіграв «Минай» завдяки 23-му голу Довбика в сезоні та, як і раніше, веде боротьбу з «гірниками» за чемпіонство, прийме в Ужгороді ковалівський «Колос», який програв чотири з п'яти останніх матчів. А у Полтаві зійдуться сусіди по турнірній таблиці — місцева «Ворскла» прийме «Кривбас» із Кривого Рогу.

Продовжиться тур у суботу, 20 травня, коли буде зіграно ще три зустрічі. В Олександрії на місцевому КСК «Ніка» зустрінуться місцевий однойменний клуб та київське «Динамо». Підопічні Руслана Ротаня мають ще теоретичні шанси поборотися з «біло-синіми» за четверте місце, але для цього необхідно обов'язково перемагати киян.

Утім, букмекери не надто вірять, що їм це вдасться. Наприклад, контора «Фаворит Спорт» ставки на виграш «Динамо» приймає з коефіцієнтом 1,90, на нічию — 3,65, на перемогу олександрійців — 4,20.

Ще у двох матчах ігрового дня луганська «Зоря» спробує в Києві обіграти «Інгулець», щоб не відпустити далеко «Дніпро-1», що йде на другому місці, а «Чорноморець», який у минулому сенсаційно обіграв у столиці «Динамо», докладе максимум зусиль, щоб досягти аналогічного результату й у протистоянні з «Минаєм».

Фінішує тур у неділю, 21 травня, двома дербі — Харкова та Львова: у Ковалівці зійдуться «Металіст 1925» та «Металіст», а «Рух» зіграє зі «Львовом».

Чемпіонат України. 27-й тур

19 травня (п'ятниця)

«Дніпро-1» — «Колос» 14:00 УНІАН

«Ворскла» — «Кривбас» 15:00 Setanta Sports Ukraine, ОТТ-платформа Setanta Sports

«Шахтар» — «Верес» 17:00 Setanta Sports Ukraine, ОТТ-платформа Setanta Sports

20 травня (субота)

«Чорноморець» — «Минай» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Зоря» — «Інгулець» 14:00 УНІАН

«Олександрія» — «Динамо» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

21 травня (неділя)

«Металіст 1925» — «Металіст» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Рух» — «Львів» 17:00 УНІАН

Становище команд:

1. «Шахтар» — 63 очки;

2. «Дніпро-1» — 61;

3. «Зоря» — 58;

4. «Динамо» — 50;

5. «Олександрія» — 42;

6. «Кривбас» — 35;

7. «Ворскла» — 33;

8. «Колос» — 33;

9. «Чорноморець» — 29;

10. «Верес» — 27;

11. «Металіст 1925» — 27;

12. «Інгулець» — 27;

13. «Минай» — 26;

14. «Рух» — 24;

15. «Металіст» — 22;

16. «Львів» — 13.

Бомбардири: 23 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 11 — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ракицький покаявся та вперше розповів, чому під час війни поїхав грати до росії.

Фото ФК «Динамо»

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