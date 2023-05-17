Покаявся: Ракицький вперше розповів, чому під час війни поїхав грати у росію

Колишній футболіст збірної України, захисник Ярослав Ракицький, який у 2019 році підписав контракт з російським «Зенітом», вперше розповів, чому під час війни поїхав грати в рф, не зважаючи на обурення вболівальників.

«Скажу, що я насамперед футболіст. Футбол — моя робота і справа всього мого життя. І в росії я робив лише те, що грав у футбол, — цитує 33-річного Ярослава Ракицького офіційний сайт «Шахтаря». — А коли розпочалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року, то я того ж дня вирішив розірвати контракт та повернутися до України…

Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії, що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи не поїхав би грати в росію. Ба більше, вважаю, що багато хто до лютого 2022 року не сприймав це настільки важко. Подивіться, у росії проводився чемпіонат світу з футболу, мав відбутися фінал Ліги чемпіонів, багато українців продовжували жити в росії та працювати, країни торгували між собою.

Але 24 лютого розставило все по місцях — одного дня всі зрозуміли, що в нас, у цивілізованого світу немає нічого спільного з російською федерацією. Тому я тут, в Україні, разом із своєю країною, зі своїм народом. І це моя відповідь на всі запитання".

Нагадаємо, що Ярослав Ракицький виступав у чемпіонаті росії у 2019—2022 роках. У футболці команди з Санкт-Петербурга українець тричі став чемпіоном країни-агресора, раз — володарем Кубка і двічі — Суперкубка, залишивши «Зеніт» взимку 2022-го, як повідомлялося, «через важку сімейну ситуацію». Саме у місті на Неві навесні 2019 року у нього народився син Артем (також у футболіста росте старша донька Ярослава). У складі збірної України Ракицький провів 54 поєдинки та забив п'ять м'ячів.

У січні 2023-го захисник повернувся до «Шахтаря», з яким раніше виграв 19 (!) трофеїв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослав Ракицький закликав до миру росіян та армію рф.

Фото ФК «Шахтар»

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