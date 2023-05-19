Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних та 51 авіаційного удару, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої — за Бахмут та Мар’їнку», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

«За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском. Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. Зокрема, в населеному пункті Голубівка Луганської області, місцеву школу окупанти облаштовують під військовий шпиталь. На лікування туди доправлен близько 50 поранених загарбників», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби українські воїни знищили 3 крилатих ракети «Калібр», 16 іранських ударних БпЛА «Shahed» та 2 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та 6 станцій радіоелектронної боротьби противника.

Як писали «ФАКТИ», 19 травня троє енергетиків загинули на Сумщині внаслідок атаки безпілотників.

Фото: Генштаб ЗСУ

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