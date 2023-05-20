Кабачкові оладки від української блогерки: готуються дуже просто, смакують зі сметанкою та зеленню (відео)

Українські господині вже відкрили сезон молодих кабачків і активно урізноманітнюють меню власної родини смачними, проте легкими і корисними стравами.

Така прихильність до ранніх овочів не випадкова — кабачки містять калій, який потрібен для роботи серцевого м'яза. Кабачки рекомендують вживати при гіпертонії і в разі захворювань печінки. А свіжий сік з кабачків здатен заспокоїти нервову систему, адже він містить важливе для її здоров'я поєднання вітаміну В6 і магнію.

Проте найперше, що хочеться приготувати з цього овочу — звичайно ж оладки. Так вирішила й українська фудблогерка Яна Гілянова.

Для приготування візьміть кабачок, 2 морквини, 2 зубчики часнику, 2 яйця, 5−7 столових ложок борошна і добре перемішайте.

Смажте на сковорідці на вогні інтенсивності нижче середньої приблизно 4−5 хвилин з кожного боку під закритою кришкою.

А ще ви можете приготувати котлети з курячого філе та кабачків.

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