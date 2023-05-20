Проїдуть без ремонту понад 400 тисяч км: в США назвали 23 моделі найнадійніших автомобілів

Автомобільні аналітики не втомлюються визначати найнадійніші авто на ринках різних країн. Цього разу власний рейтинг склало аналітичне агентство ISeeCars зі США. Головним критерієм відбору стала здатність авто подолати позначку 250 тисяч миль (400 тисяч кілометрів) пробігу у більш-менш задовільному стані.

Загалом у рейтингу було проаналізовано понад 260 мільйонів автомобілів, проданих у Північній Америці у період з 2012 до 2022 року.

І хоча перші сходинки рейтингу було віддано американському бренду Ford, чимало місць у ньому посіли японські автомобілі (зокрема машини Toyota). У випадку з ними середня ймовірність того, що вони доживуть до заповітної позначки пробігу, виявилася найвищою.

ТОП-10 найнадійніших за версією ISeeCars виглядає наступним чином:

1 місце — Ford F-350 Super Duty (шанс проїхати понад 400 тисяч км — 49,1%);

2 місце — Toyota Land Cruiser (47,9%);

3 місце — Toyota Tundra (47,9%);

4 місце — Toyota Sequoia (47,1%);

5 місце — Ford F-250 Super Duty (43,6%);

6 місце — Honda Pilot (42,7%);

7 місце — Toyota Tacoma (41,7%);

8 місце — GMC Sierra 2500 HD (41,3%);

9 місце — Chevrolet Silverado 2500 HD (41,2%);

10 місце — Toyota 4Runner (41,0%).

До другої десятки обраних «в'їхали»:

11 місце — Toyota Avalon (33,1%);

12 місце — Chevrolet Silverado 1500 (31,0%);

13 місце — Acura MDX (29,2%);

14 місце — Honda Element (27,8%);

15 місце — Honda CR-V (27,5%);

16 місце — Honda Accord (27,1%);

17 місце — Chevrolet Avalanche (26,7%);

18 місце — Ram 2500 (26,3%);

19 місце — Ram 3500 (24,3%);

20 місце — Toyota Sienna (23,3%).

Ну, а ще три місця посіли Subaru Outback (22,3%); GM Yukon XL (21,3%) та Toyota Camry (20,4%).

Та яким би не був ваш вибір, не варто забувати про діючі заборони для водіїв, зокрема, що стосуються вмісту багажника.

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