Зеленський — лідерам «Великої сімки»: «Як із цеглинок зростає будинок, так і з наших із вами рішень зростає свобода»

Президент Володимир Зеленський, який напередодні відвідав саміт G7, виступив на сесії країн «Великої сімки» та України.

«Майже за 15 місяців повномасштабної війни ми спільно з вами ухвалили сотні безпекових рішень. Це формування коаліцій оборонної підтримки, санкції проти агресора, захист ринків, зокрема енергетики та продовольчого ринку, захист фінансової стійкості України», — сказав Зеленський та подякував партнерам за надану допомогу, зокрема, за засоби ППО, які дозволяють рятувати українців від російських атак з повітря.

За його словами, повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками.

«Зараз ми виходимо на шлях усунення розриву в можливостях. Кожне рішення для захисту України та свободи гарантує збереження міжнародного порядку, заснованого на правилах. Як із цеглинок зростає будинок, так і з наших із вами рішень зростає свобода — ми її гарантуємо. Ми, демократії. І наша відповідь, по суті, є основою для обов'язкових правил запобігання агресії», — зазначив президент України та додав: «Україна наголошує на принципі превентивної безпеки. Ось чому наші пропозиції щодо пакету гарантій безпеки для України — коли вони запрацюють — стануть миротворчим чинником. І не лише для нас».

Нагадаємо, що у спільній заяві лідери США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Канади та Італії підтвердили свої зобов'язання щодо протидії російській агресії та заявили, що не втомляться надавати Україні допомогу у її боротьбі з країною-агресоркою.

Фото G7 Japan

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