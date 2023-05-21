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Зірку «Сліду» та «Впіймати Кайдаша» терміново прооперували (фото)

15:10 21 травня 2023
Антоніна Хижняк

Зірка популярних серіалів «Спіймати Кайдаша» та «Слід» Антоніна Хижняк, яка раніше розповіла, як її змінила війна, перенесла термінову операцію. Про це вона повідомила в Instagram.

«Дякую офтальмологічному відділенню Клінічної лікарні #3 м. Києва за професійність і індивідуальний підхід до кожного пацієнта (і за медсестер, які фразою „ну шо пірат, ходімо в палати“ просто зробили мій день») Цього разу мене врятувало своєчасне звернення до лікарів і термінове оперативне втручання. Бережіть своє здоров’я, прислухайтеся до свого тіла і будьте здорові!!! P. S. Дуже шкода, що саме через цю операцію мені не вдалося поїхати до Одеси з нашою виставою «Основний інстинкт». Але значить так мало бути. Мої дорогі колеги вже зараз їдуть до Одеси і передадуть від мене вам вітання, мої любі глядачі! А я вже зовсім скоро, дай Бог, стану знову в стрій. До нових зустрічей! (ЛЬВІВ 26.05, я буду, обіцяю)", — написала вона.

Фоловери бажають акторці швидкого одужання та міцного здоров’я.

Як писали «ФАКТИ», раніше Антоніна Хижняк розповіла про найстрашніший день під час війни та зміни у житті.

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