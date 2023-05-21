Зірку «Сліду» та «Впіймати Кайдаша» терміново прооперували (фото)

Зірка популярних серіалів «Спіймати Кайдаша» та «Слід» Антоніна Хижняк, яка раніше розповіла, як її змінила війна, перенесла термінову операцію. Про це вона повідомила в Instagram.

«Дякую офтальмологічному відділенню Клінічної лікарні #3 м. Києва за професійність і індивідуальний підхід до кожного пацієнта (і за медсестер, які фразою „ну шо пірат, ходімо в палати“ просто зробили мій день») Цього разу мене врятувало своєчасне звернення до лікарів і термінове оперативне втручання. Бережіть своє здоров’я, прислухайтеся до свого тіла і будьте здорові!!! P. S. Дуже шкода, що саме через цю операцію мені не вдалося поїхати до Одеси з нашою виставою «Основний інстинкт». Але значить так мало бути. Мої дорогі колеги вже зараз їдуть до Одеси і передадуть від мене вам вітання, мої любі глядачі! А я вже зовсім скоро, дай Бог, стану знову в стрій. До нових зустрічей! (ЛЬВІВ 26.05, я буду, обіцяю)", — написала вона.

Фоловери бажають акторці швидкого одужання та міцного здоров’я.

Як писали «ФАКТИ», раніше Антоніна Хижняк розповіла про найстрашніший день під час війни та зміни у житті.

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