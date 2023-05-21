Нардеп Кучеренко: «Оточення керівництва країни має реагувати, а не „кришувати“ корупцію»

Відсутність розслідувань корупційних справ, особливо щодо розкрадань у Міноборони України, є свідченням того, що не тільки найвище керівництво країни, а й найближче оточення мають реагувати, а не «кришувати» злочинні схеми. Про це заявив у коментарі «ФАКТАМ» народний депутат від фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко.

За його словами, корупція в Україні йде згори, тому керівництво країни не може не знати про злочини у сфері Міноборони та хабарництво військкомів на місцях.

- Треба розуміти, що корупція ж не існує окремо в якійсь сфері, умовно, чи в суді, чи у військкоматі, чи в держзакупівлях. Корупція у військкоматах — частина сукупного механізму, і корупційна схема завжди веде нагору. Не може не знати керівництво на найвищому рівні, включаючи Київ, про такі речі. Це системне явище і зараз воно вибухає то там, то там, — пояснив він.

Розглядаючи ситуацію з викриттям військового комісара Одеси Євгена Борисова, якого викрили у хабарництві та продажу «білих квитків», нардеп назвав її класичною для України.

- Будь-який обласний військком, на жаль, прикордонники, митники, податківці. Я розумію, що коли беруть якогось пересічного митника, і в нього знаходять великі гроші, то стає зрозумілим, які гроші у його керівників. Там вертикальна структура, вона веде знизу нагору, — пояснив він.

Нардеп Олексій Кучеренко також розповів про кричущі факти зловживань в Одесі із закликом на службу:

- За моєю інформацією, в Одесі останнім часом на вулицях — терор. Є вулиці, на яких просто рейди з примусової мобілізації. Ми бачили скандали, де хлопців просто збивають з ніг. Це все одно ланка. Тобто закидається «трал», у нього потрапляють, а потім для когось роблять винятки за чималі гроші.

У зв'язку з цим нардеп звернув увагу на те, що вище керівництво України не припинило подібні факти корупції та не провело зразково-показових покарань хабарників.

- А потім НАБУ цього військкома (Борисова — прим. ред.) викрив. Тобто не своя, не внутрішня кадрова інспекція, вона не спрацювала. Тоді постає питання: а що вона робила? Тобто, у кожній такій структурі, у прикордонників, у митників має діяти своя внутрішня інспекція для того, щоб не допускати таких випадків, — пояснив він.

Говорячи про корупцію в Україні, парламентар наголосив, що вона не замикається виключно на Міністерстві оборони.

- Тут не на Міноборони все замикається, інші офіси управляють, м'яко кажучи, фінансовими потоками, а центр ухвалення рішень та центр цього всього фінансового процесу, — зазначив він.

У зв'язку з цим Кучеренко переконаний, що той факт, що корупційні справи в Україні не розслідуються, і все спускається на гальмах, є зайвим свідченням того, що корупція «веде нагору».

- Це можна обрізати лише волею саме політичної верхівки. Не лише перша особа, а й найближче оточення, вони ж мають реагувати, а не «кришувати». Але в мене складається враження, що це така схема, дуже потужний фінансовий потік, і його банально «кришують». А під час війни, враховуючи, що у нас обмежена демократія, медійність, парламентська зала повністю атрофована, на жаль, то в результаті ось такий ґрунт, — вважає співрозмовник.



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