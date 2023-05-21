Українських біженців в Італії зобов'язали реєструвати свої автомобілі: названо дату

Українці, які прибули до Італії на власному автомобілі, мають зареєструвати його. Незареєстрований транспортний засіб попросять вивезти з країни, пише Visit Ukraine Today.

Так, вимога реєструвати українські автомобілі стане чинною 22 травня. Відтоді всі автівки з українськими номерними знаками повинні бути зазначеними в реєстрі REVE й мати номерний знак європейського зразка. Цей знак діятиме до закінчення дії посвідки на тимчасове проживання в Італії (Permesso di soggiorno per protezione temporanea).

Іноземці без посвідки на проживання можуть користуватися незареєстрованим автомобілем протягом року з дня перетину італійського кордону.

Для українців, що стали резидентами Італії, існує вимога легалізації власного транспорту. Зробити це потрібно протягом трьох місяців з дня набуття статусу резидента. Обмінюють номерний знак в офісах CIA. Також Італія дозволяє отримати нові документи на автомобіль через посольство України.

Подавати заяву на реєстрацію в REVE можна в Державному реєстрі автомобілів (PRA) або через електронний лічильник автомобілістів (STA). Після реєстрації водію видадуть свідоцтво, яке потрібно показувати поліції під час перевірки документів.

Як писали «ФАКТИ», у Німеччині згідно з чинними правилами, на автомобілях з іноземною реєстрацією не можна їздити довше, ніж рік після переїзду до ФРН, а Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з українськими номерами на своїй території до 30 червня 2023 року включно.

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