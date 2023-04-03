І все-таки велика політика: Меган Маркл заплатила велику суму колишній піарниці Гілларі Клінтон та Мішель Обами

Меган Маркл, схоже, вирішила змінити рід занять. Акторська кар'єра її більше не приваблює. Співпраця з Netflix як продюсерки теж не принесла очікуваного успіху. Документальний серіал «Гаррі та Меган» хоч і зібрав рекордну кількість переглядів, але спричинив більше критики та роздратування не лише у Великій Британії, а й у США. Він завдав помітного удару по популярності герцога та герцогині Сассекських. Нудним здався слухачам і подкаст Меган.

І ось тепер Маркл, здається, згадала про свої політичні амбіції. Про них багато говорилося, коли Сассекси переїхали до США. 2020 року Меган навіть таємно зустрічалася з відомим політиком Гевіном Ньюсомом, який балотувався на пост президента.

Наразі стало відомо, що Archewell Foundation, благодійний фонд, засновниками та керівниками якого є Гаррі та Меган, заплатив 166 тисяч доларів відомій американській піарниці Кеті Маккормік. Деталі угоди зберігаються у секреті.

Маккормік вважається однією з найуспішніших фахівчинь у галузі політичного піару у США. При цьому вона співпрацює виключно із демократами. Вона була піар-агентом колишнього державного секретаря Джона Керрі. Маккормік допомагала Гілларі Клінтон під час її президентської передвиборчої кампанії. А ще вона працювала з 2007-го по 2011 рік прессекретаркою Мішель Обами.

Безумовно, Кеті Маккормік має міцні та дуже корисні зв'язки в Демократичній партії США на найвищому рівні. І це дає підстави західним ЗМІ говорити, що Меган Маркл вирішила серйозно зайнятися реалізацією своїх політичних амбіцій.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що принц Гаррі та Меган Маркл таємно хрестили дочку у США.

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