Не забувайте додавати в їжу йогурт: прості та доступні способи схуднути влітку

Літній сезон ідеально підходить для того, щоб скинути зайві кілограми, набрані за допомогою сидячого способу життя взимку, але екстремальна спека може стати перешкодою для походу до спортзалу. Крім того, надмірне захоплення висококалорійними продуктами, такими як морозиво та коктейлі, може призвести до того, що ви наберете зайву вагу замість того, щоб схуднути. Хороша новина полягає в тому, що ви можете зробити для себе здоровий вибір, займаючись фізичними вправами, наприклад, плаванням, яке приносить задоволення і розслабляє, а також додаючи до свого раціону сезонні фруктита ягоди, такі як кавун, мускусна диня, манго, виноград. Це також ідеальний час, щоб додати до раціону освіжаючі салати, які допоможуть додати клітковину до раціону та схуднути, пише The Hindustan Times.

Займіться плаванням. Це не лише розвага та розслаблення у спекотну погоду, але й спосіб схуднути. Це чудова аеробна вправа, а втрата ваги відбувається завдяки збільшенню частоти серцевих скорочень. Скажіть «ні» напоям з цукром. Щоб врятуватися від літньої спеки, люди не гребують колою, фруктовими соками, лимонною газованою водою, фрешами тощо. Але вони є однією з головних причин ожиріння через прихований цукор, який міститься в них у великих кількостях. Вони зневоднюють організм і змушують вас «наїдатися» зайвими калоріями, не даючи при цьому ніякого насичення.

На шляху до схуднення ми часто забуваємо про достатнє споживання води. Втрата поту влітку також означає, що в організмі не вистачає води, щоб виконувати свою роботу. Людина також може відчувати голод, коли просто хочеться пити. Тож пиття води допомагає уникнути споживання зайвих калорій.

Завдяки сучасним технологіям, що пропонують різні додатки для відстеження пройдених кроків, стало досить легко дізнатися, скільки кроків ви пройшли. Це дуже хороший підхід для схуднення. Невеликі зміни у способі життя: більше ходити пішки, частіше стояти, здійснювати невеликі щогодинні прогулянки, підніматися сходами замість ліфта тощо, можуть допомогти вам у довгостроковій перспективі.

Влітку іноді буває розлад шлунку. Тому ніколи не забувайте додавати до їжі йогурт. Це сприяє росту корисних бактерій у кишечнику, а також охолоджує тіло.

Літній сезон — це час кавунів та мускусних динь, які надзвичайно освіжають та зволожують організм. Вживаючи їх у їжу, ви відчуваєте себе добре і сито. Вони складаються здебільшого з води, маючи мало калорій. Це робить їх ідеальними для схуднення.

Салати освіжають, містять мало калорій і є ідеальним способом схуднення. Влітку ви можете споживати стільки салатів, скільки захочете, доки не відчуєте, що вони зволожують організм. Огірки та помідори не тільки допомагають втамувати спрагу, врятуватися від спеки, але й сприяють схудненню завдяки високому вмісту клітковини та насиченню.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла, як стретчінг допоможе гарному самопочуттю та схудненню.

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