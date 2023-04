Названо 5 вправ, дуже корисних для жінок, які бажають швидко схуднути: виконуйте їх кожного дня

Певно, кожна жінка знає, що для того, щоб позбутися зайвої ваги до літа, важливо поєднувати правильне харчування та спорт.

Про те, які фізичні вправи краще за все підійдуть для цього, розповіли фахівці, з якими спілкувалося американське видання Eat This, Not That.



Загалом, для зниження ваги відмінно підійде поєднання силових вправ з кардіо. Кардіо допомагає спалювати калорії, а силові тренування — наростити м'язову масу, завдяки якій покращується метаболізм.

Для того, щоб схуднути, подумайте про включення у ваше тренування будь-якого виду кардіо. Це може бути біг чи ходьба на біговій доріжці, заняття на велотренажері, використання еліптичного тренажера. Нижче також наведені подібні вправи, які допоможуть знизити вагу.

Присідання. Вони підходять для нарощування м'язової маси та збільшення частоти серцевих скорочень. Вся справа в тому, що при їхньому виконанні задіюється відразу багато великих м'язів.

Згибання рук із гантелями. Перед виконанням цієї вправи слід поставити ноги на ширину плечей. Слідкуйте, щоб ваші лікті не відхилялися від боків, коли піднімаєте одну з гир до плеча.

Жим гантелей однією рукою. Цю вправу можна виконувати сидячи, у нахилі, з гантелями чи з набивним м'ячем. Тримайте при цьому гантель в одній руці, а другу руку і коліно покладіть на лаву. Повністю витягніть руку з вагою в ній, а потім підніміть гантель до стегна, перш ніж опустити її назад.

Підйоми на носки. Виконувати його можете як зовсім без обладнання, так і зі штангою, гантелями.

Планка. Це одна з найкращих вправ для схуднення.

