Хоч на пляж, хоч на карнавал в Ріо: як за бразильською дієтою схуднути на 7 кг всього за 7 днів

Бажання схуднути, особливо перед початком літа, відомо майже всім жінкам. Один з трендів у темі схуднення — це бразильська дієта. За її допомогою можна за 7 днів позбутись 7 кілограмів.

Це цілком ефективний спосіб, але проте потрібно знати деякі нюанси, пише видання dietsmealplan.

Лікарі попереджають, що ця дієта вважається жорсткою. Саме тому не варто самостійно її застосовувати понад один тиждень.

Якщо результат задовольнить, то можна звернутись до лікаря та отримати рекомендації щодо раціону бразильської дієти.

Крім того, важливо розуміти, що ця дієта має на увазі зниження калорійності зі суттєвим збільшенням білка в раціоні. Але щоб справді худнути, слід інтенсивно тренуватися. У цьому випадку вдасться позбутися зайвої ваги за рахунок жирового прошарку, а не м'язової маси.

Особливий раціон ділиться на 5 прийомів їжі. Причому останній посідає період перед сном, але не пізніше 20:00. Нехай від моменту прийому їжі до нічного відпочинку пройде щонайменше півтори години.

Головне правило бразильської дієти — білки на сніданок, обід та вечерю. Але овочі теж є обов'язковими.

День 1 та 2

Сніданок, обід та вечеря: по 1 вареному яйцю та 1 яблуку, запивати каву без цукру.

День 3

Сніданок: два яйця та кава без цукру.

Обід: нежирна курка або яловичина, не більше 200 гр. з листовим салатом або шпинатом.

Вечеря: варене яйце з листовим салатом та зеленими овочами.

День 4

Сніданок: варене яйце та несолодка кава.

Обід: відварена або запечена нежирна риба, до 120 гр., 2 середні помідори.

Вечеря: 2 варені яйця, кава.

День 5

Сніданок: 1 варене яйце, кава.

Обід: відварена або запечена риба до 120 гр. та один середній помідор.

Вечеря: відварена або запечена риба до 120 гр, помідор і огірок.

День 6

Сніданок: 1 яйце та кава.

Обід: відварна телятина нежирна до 100 гр. та 1 огірок.

Вечеря: відварене нежирне м'ясо, курка або яловичина

День 7

Сніданок: 1 відварене яйце та кава.

Обід: нежирна курка до 100 гр., помідор та огірок.

Вечеря: нежирна курка до 100 гр., яблуко та чашка кави.

Під час дієти важливо випивати щонайменше 2 літри води на день. Алкоголь пити забороняється.

Але перш ніж приступати до цієї дієти, переконайтеся, що вона не принесе шкоди вашому здоров'ю. В іншому випадку вам не вдасться схуднути. Якщо ж ви й скинете вагу, то ненадовго.

Не можна худнути за допомогою цієї дієти тим, хто має цукровий діабет, захворювання ШКТ, хвороби нирок.

Вагітним жінкам та мамам, що годують, також не варто худнути за допомогою бразильської дієти.

Раніше ми розповідали, як схуднути за допомогою фітнес-дієти.

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