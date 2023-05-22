В Україні затверджено новий механізм контролю за перевантаженням: що відомо

В Кабміні посилюють вимоги щодо вантажного автотранспорту. Йдеться про перевантаж.

У разі, якщо фура має ознаки перевантаження, то інспектори Укртрансбезпеки зможуть супроводжувати її до найближчого місця зважування або використовувати спеціальний блокуючий пристрій.

Про це пише auto.24tv.ua.

Постановою уряду передбачено:

- право зупинки авто з ознаками перевантаження та супроводу його для зважування до найближчого спеціально облаштованого майданчика (не далі ніж 50 км),

- можливість використовувати спеціальний блокуючий пристрій, якщо водій відмовляється їхати до місця зважування чи виправляти порушення у випадку підтвердження перевищення дозволених норм.

Також визначено ознаки, за яких автомобіль може супроводжуватися на зважування інспектором ДСБТ:

-завантаження вище бортів;

-просідання вузлів підвіски;

- відсутність товарно-транспортної накладної чи відмова її пред"явити.

Зазначається, що інспектори ДСБТ зобов’язані фіксувати спілкування з водієм на боді-камеру повністю — для попередження будь-яких корупційних зловживань. Така норма діє з серпня минулого року. У випадку, якщо інспектор не зафіксував спілкування з водієм на камеру, для співробітника ДСБТ передбачена дисциплінарна відповідальність.

В Україні працюють 48 систем автоматичного зважування (WIM). Вони фіксують перевантаження на дорогах державного значення.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що не можна перевозити в багажнику автомобіля.

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