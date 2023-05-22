Роман Абрамович вилетів зі списку найбагатших британців: хто збагатів у Сполученому Королівстві

Щорічний список найбагатших жителів Сполученого Королівства опублікувала британська газета The Sunday Times. Вперше за останні 14 років кількість мільярдерів у Великій Британії зменшилася порівняно з чисельністю минулого року, зазначає видання. Якщо у 2022 році їх було 177 осіб, то тепер поменшало на шість. А ось їхній сукупний капітал виріс на 30,7 млрд фунтів і становить 683,9 млрд фунтів.

При цьому багато хто з відомих бізнесменів за рік збідніли. Наприклад, сер Річард Бренсон втратив понад 40% свого статку. Його капітал оцінюється тепер у 2,4 млрд фунтів.

А ось росіянин Роман Абрамович і зовсім вилетів зі списку найбагатших британців. Санкції проти оточення путіна діють, вважає The Sunday Times.

Стали біднішими і британський прем'єр-міністр Ріші Сунак із дружиною. За рік вони втратили понад 200 млн фунтів. Зараз їхній статок оцінюється у 529 млн фунтів.

Перша десятка списку виглядає так:

1. Гопі Хіндуджа та його сім'я — 35 млрд фунтів,

2. Джим Реткліфф — 29,7 млрд фунтів,

3. Леонард Блаватник — 28,6 млрд фунтів,

4. Девід і Саймон Рубени — 24,4 млрд фунтів,

5. Джеймс Дайсон та його сім'я — 23 млрд фунтів,

6. Лакшмі Міттал та його сім'я — 16 млрд фунтів,

7. Гай, Джордж, Аланна та Гален Вестон та їх родина — 14,5 млрд фунтів,

8. Шарлен де Карвальо-Хайнекен і Мішель де Карвальо — 13,1 млрд фунтів,

9. Кірстен і Йорн Раусінг — 12 млрд фунтів,

10. Майкл Платт — 11,5 млрд фунтів.



Найбагатшим молодим британцем є хрещений батько принца Джорджа Г'ю Річард Луї Гровенор, 7-й герцог Вестмінстер. Статки 32-річного аристократа та бізнесмена оцінюються у 9,9 млрд фунтів.



Такого висновку дійшли експерти газети The Sunday Times, яка опублікувала свій щорічний рейтинг найбагатших британців молодших від 35 років.



Г'ю Гровенор успадкував свій титул та багатство у віці 25 років. Відтоді йому вдалося не тільки зберегти, а й збільшити капітал, що дістався йому. Герцогу належать земельні ділянки у найпрестижніших районах Лондона, а також в Оксфорді, Шотландії. Він також має землю в інших країнах світу.



Г'ю Гровенор став хрещеним батьком старшого сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон — принца Джорджа.



Залишається додати, що герцог неодружений. Отже, він є найзавиднішим нареченим у Великій Британії. Але серце Г'ю, схоже, зайняте. Він уже два роки зустрічається з Олівією Хенсон. Місяць тому пара повідомила про заручини.



До списку молодих багатіїв цього року потрапило багато представників британського шоубізнесу. Так, сьоме місце посідає співак та музикант Ед Ширан (300 млн фунтів). На дев'ятому місці знаходиться співачка Адель (165 млн фунтів).



Боксер Ентоні Джошуа та співак Гарі Стайлз ділять 13-те місце. Капітал кожного з них оцінюється у 150 млн фунтів.



Актор Деніел Редкліфф, який у травні вперше став батьком, посідає 18-те місце з капіталом 92 млн фунтів.



Попзірка Дуа Діпа дісталася 21-го місця (75 млн фунтів). Футболіст Гарет Бейл розташувався на 22 місці (70 млн фунтів). За ним слідує ще один футболіст — Рахім Стерлінг (61 млн фунтів).



Партнерка Редкліффа за фільмами про Гаррі Поттера, актриса Емма Вотсон займає 24-е місце (60 млн фунтів).

Раніше Forbes опубліковував свій щорічний рейтинг найбагатших людей світу. У ньому глава Tesla Ілон Маск, який очолив рейтинг у 2022 році, опустився на друге місце.

Фото Twitter ФК «Челсі»

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