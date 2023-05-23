Три поширені помилки, що «вбивають» вашу мультиварку

Мультиварка значно спрощує господиням життя, дозволяючи готувати різні страви, у тому числі й борщ чи, наприклад, манник на кефірі, постійно не спостерігаючи за процесом. Клопоти зводяться до підготовки інгредієнтів, вибору потрібного режиму приготування та натискання кнопки «Включити».

Аби техніка довго працювала, потрібно знати певні моменти, що можуть призвести до пошкодження мультиварки. Як стверджує pixelinform.com, велику роль відіграє те, як використовують техніку та де вона стоїть.

Серед трьох помилок, від яких застерігають власників технікі, у першу чергу зазначають саме місце розташування — мультиварку не варто розміщувати поряд із раковиною. Адже потраплянно вологи може спровокувати поломку, у тому числі, спричинити замикання.

Друга помилка — приготування страви з відкритою кришкою.

Третя пов`язана з тим, що інколи мультиварку забувають відключати від мережі. Адже через перепад напруги техніка може згоріти.

Варто зазначити, що будь-яка техніка потребує догляду. Зокрема, пральні машинки необхідно періодично очищати від бруду та накипу. Це можна робити, наприклад, за допомогою соди та оцту. А мікрохвильовку можна очистити за допомогою води та лимона.

Фото з мережі

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