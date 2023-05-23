Анонсований концерт Лободи в Києві скасували через гучний скандал

Запланований на 25 серпня у Києві концерт Світлани Лободи, яка завершила благодійний європейський тур, скасовано після гучного скандалу. Наразі зупинено продаж квитків, сайти-оператори видалили дописи про виступ виконавиці.

Організатори концерту Osocor Residence повідомили у соцмережі, що це їхнє спільне з артисткою рішення. Організатори обіцяють повернуть всі кошти за раніше придбані квитки.

«Нам прикро, що благодійна мета проведення виступу сприйнялася як відбілення репутації артиста. Проте, ми розуміємо наскільки важливо зараз зберігати внутрішню єдність. Значну кількість квитків вже було придбано. Кошти за них будуть повернуті», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, концерт було оголошено як благодійний. Зібрані кошти планували направити на відбудову ЛОР-відділення дитячої лікарні ОХМАТДИТ.

Та в мережі вибухнув скандал. Світлані пригадали її кар’єру в росії та мовчання у перші дні війни. Також нібито в лікарні не знали про благодійний збір. Тож виникли запитання до артистки та організаторів.

Osocor Residence дав офіційний коментар щодо концерту. У заяві акцентували, що ретельно підбирають артистів, зважаючи на проукраїнську позиції та ніколи не затверджують зірок з ОХМАТДИТ, адже кошти передаються через фонд «Добро».

Світлана Лобода поки ситуацію не коментувала.

Раніше вона випустила новий україномовний альбом «По-українськи». На своїх концертах вона підкреслює свою позицію.

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