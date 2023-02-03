LOBODA одягла вишиванку та зачитала реп про український спротив

Співачка Світлана Лобода, яка засудила війну та надала кошти для відновлення розбомблених будинків в Ірпені, здивувала шанувальників. Вона випустила нову пісню «По-українськи» та зачитала реп про те, що зараз переживають українці в боротьбі за свободу, за незалежність та за життя у вільній Україні.

«Я присвячую сингл „По-українськи“ усім супергероям нашого часу — нескореним та незламним Українцям! Усім, хто на різних фронтах захищає нашу рідну землю. Тим, хто чекає вдома своїх захисників, охороняючи їх тил і надихаючи на перемоги своєю любов’ю. Кожному Українцю, в чий будинок увірвалась війна, але не змогла відібрати стійкість і силу духу, а лише загартувала у боротьбі за Світло та Свободу. Усім, чиї серця на всій планеті відкриті для допомоги моєму народу. „По-українськи“ — це не залишити злу жодного шансу. Сьогодні ми єдині та сильні, як ніколи», — прокоментувала нову роботу LOBODA.

Це вже четверта робота співачки від початку повномасштабного вторгнення. Пісня стане головною в альбомі артистки, вихід якого очікується вже цієї весни.

Раніше Світлана Лобода влаштувала тур Америкою та зустрілася там з українськими біженцями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що співачка SHADU презентувала кліп про нашу перемогу.

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