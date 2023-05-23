«Цей чарівний колір омолоджує»: відома візажистка Тетяна Бойко про те, як уникнути помилок у макіяжі

Колірна гама у макіяжі має важливе значення. Якісь відтінки до лиця, якісь — ні. Але є кольори, які не личать майже нікому, бо додають років. В інтерв'ю «ФАКТАМ» відома українська візажистка та б'юті-блогерка, засновниця та викладачка онлайн-школи макіяжу Тетяна Бойко розповіла, як уникнути помилок у виборі кольору в декоративній косметиці.

«Що світліша помада, то об'ємніший вигляд матимуть губи»

— Тетяно, які кольори у макіяжі мінусують роки, а які додають їх?

— Рожевий колір — чарівний колір. Саме він омолоджує та створює ефект свіжості обличчя. Старять зазвичай оливковий, зелений і жовтий кольори. Вони сприяють ефекту неживості. Вибираючи колірну гаму, не розмірковуйте за принципом «я люблю цей відтінок». Прикладіть його до обличчя і подивіться, як воно змінюється.

— Почнемо з тонального крему. Яким відтінкам варто віддати перевагу?

— Тональний крем можна вибрати з рожевим підтоном або хоча б без теплої жовтої тональності. Раджу брати тон, що не змінює колір обличчя, а отже, й легкі текстури.

— Як правильно вибрати відтінок помади?

— Рожеві та персикові тони помади освіжають. І що світліша помада, то об'ємніший вигляд матимуть губи. Відтінки коричневого, помаранчевого та фіолетового можуть підкреслити оливковий тон шкіри, жовтизну зубів.

«З кольоровою гамою експериментувати краще на губах, ніж на очах»

— Не менш важливо правильно вибрати відтінок рум'ян. Які поради дасте?

— Рум'яна вибирайте у рожевій тональності. Вони підійдуть для будь-якого відтінку шкіри, якщо макіяж виконано правильно. Бажано, щоб кольори помади й рум'ян були якомога ближчими.

— Палітра барв тіней така різноманітна, що зробити вибір непросто…

— Віддайте перевагу коричневій колірній палітрі, вона виглядатиме природно. Почніть нанесення тіней з рожевого або персикового кольору, як з найсвітлішого тону. Після завершення макіяжу очей нанесіть рожевий або персиковий тон на ділянку під бровами. Будь-які кольорові тіні молоду дівчину зроблять старшою, а жінку елегантного віку — вульгарною. З кольоровою гамою експериментувати краще на губах, ніж на очах.

— Як правильно вибрати свій колір помади, тіней, рум'ян, пудри та тонального крему?

— Одного правила не існує. На правильний вибір впливає освітлення. Тепла тональність приміщення створюватиме тепліші кольори на обличчі, холодна тональність — навпаки. Яскраве освітлення — освітлює кольори. А в тіні кольори виглядатимуть насиченими та темнішими. Розсіяне світло, що не створює тіні на обличчі, робитиме образ молодшим. Підбираючи декоративну косметику, потрібно «приміряти» її на собі при різних джерелах освітлення. Також, роблячи покупку, дуже важливо розуміти, де й коли будете використовувати цю декоративну косметику.

Раніше Тетяна Бойко розповідала «ФАКТАМ», як правильно наносити декоративну косметику.

Фото з альбому Тетяни Бойко

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