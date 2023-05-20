Показувати, а не віддавати: як водієві правильно пред’являти документи поліцейським

Щоб подорож була приємною, без стресів та небажаних пригод, водію необхідно правильно комунікувати з патрульними, у разі зупинки авто.

Слід також звернути увагу на те, що водії зобов’язані пред’являти свої водійські документи лише на вимогу працівника поліції. У законі чітко зазначено, що документи повинні бути пред’явлені у спосіб, який дозволяє поліцейському прочитати і записати дані, нагадує «Автосота».



Ці правила не зобов’язують фізично передавати документи поліцейському. Достатньо лише показати або представити їх у розгорнутому вигляді, щоб виконати вимогу.

Навіть конкретна вказівка щодо пред’явлення документів у спосіб, який дозволяє зчитувати та записувати дані, не передбачає необхідності їх фізичної передачі.

Але якщо водій добровільно вирішив передати свої документи поліцейському, немає жодної заборони для останнього прийняти їх та перевірити власноруч. Рішення про фізичну передачу документів залишається виключно на розсуд водія.

Важливо, щоб водії знали свої права та обов’язки при взаємодії з правоохоронцями. Розуміючи різницю між пред’явленням і передачею документів, водії можуть користуватися своїми правами, дотримуючись при цьому вимог закону.

Раніше ми розповідали, чого не можна перевозити у багажнику автомобіля.

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