Мільярдер Джефф Безос через чотири роки після розлучення знову одружується

Американський мільярдер Джефф Безос одружується. З моменту його розлучення з Маккензі Таттл минуло чотири роки. І ось 59-річний глава компанії Amazon зробив пропозицію своїй коханій Лорен Санчес, яка зруйнувала його перший шлюб.

Як повідомляє британська газета The Daily Mail, 53-річна журналістка і телепродюсерка сказала «так».

Встояти перед такою пропозицією, погодьтеся, дуже важко, майже неможливо. Нині Безос посідає третє місце в списку найбагатших людей у світі за версією американського журналу Forbes. Його статки оцінюють у 138 млрд доларів!

У травні Джефф запросив Лорен вирушити в круїз на новій яхті. Вони прилетіли в Європу приватним літаком і піднялися на борт Koru, однієї з найбільших і найдорожчих у світі яхт. Її будівництво обійшлося Безосу в 500 млн доларів.

Яхту спустили на воду 2018 року. Джефф приготував для Лорен сюрприз — ніс Koru тепер прикрашає дерев'яна фігура напівоголеної жінки, яка як дві краплі води схожа на Санчес.

Але головна несподіванка чекала на журналістку трохи пізніше. Коли яхта підійшла до Канн, Безос освідчився коханій. І, звісно, підніс каблучку з діамантом, розмір якого, як жартує The Daily Mail, відповідає одному з Балеарських островів.

Після цього Джефф і Лорен уже в статусі нареченого і нареченої відвідали в Каннах прем'єру фільму Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового місяця» з Леонардо Ді Капріо і Робертом де Ніро. При цьому Санчес кокетливо намагалася прикрити непристойно великий діамант.

Дата майбутнього весілля поки невідома.

Нагадаємо, Безос із першою дружиною прожив у шлюбі 25 років. У них четверо дітей. Щоб максимально швидко вирішити питання з розлученням, Джефф віддав Маккензі частину акцій Amazon. Їхня вартість на той момент становила майже 40 млрд доларів.

Наразі колишня дружина Безоса посідає 42-ге місце у списку найбагатших людей у світі. Її статки оцінюють у 30,9 млрд доларів. Маккензі встигла вдруге вийти заміж і знову розлучитися.

Лорен Санчес до роману з Безосом була одружена двічі. У неї троє дітей.

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