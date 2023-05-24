Юрій Горбунов розсекретив, де будуть знімати новий сезон «Голосу країни»

Ведучі проекту «Голос країни», тренером якого стала Юлія Саніна, Юрій Горбунов та Катерина Осадча розкрили подробиці нового сезону. Онлайн кастинги учасників продовжили до 15 червня. Відомо, що взяти участь в проекті може будь-хто з будь-якої точки світу. Юрій повідомив, 13 сезон зніматимуть у Польщі.

«Надзвичайно приємно констатувати факт, що „Голос країни-13“ розширює свої горизонти і знімає будь-які межі. Польща — це головний друг України, який підставив своє плече у важку хвилину, отже в творчості ми об'єднаємося», — сказав Горбунов в ефірі «Сніданку з 1+1».

Катерина Осадча порадила вокалістам не хвилюватися та обирати вдалий репертуар. а також подумати над тим, як справити перше враження.

«Важливо, щоб пісня була цікава вокально, адже від цього залежить перше враження, яке ви складете на кастинг-менеджера. Раджу використати свій шанс на повну, і якщо у вас виходить записати в одному відео „попурі“ — це потрібно зробити», — зазначила Осадча.

Нагадаємо, ймовірними тренерами нового сезону також називають Джамалу та Артема Пивоварова.

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