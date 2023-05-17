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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1992
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 65×70 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Неподалік Калькутти, біля палацу місцевого раджі, було невелике озеро, що повільно висихало. Дізнавшись про те, що лебеді, які раніше прилітали сюди, тепер зупиняються на найближчій гірській водоймі, раджа сильно засмутився. Як йому пояснили, це була погана прикмета, яка означала, що щастя залишає його.
І тоді раджа попросив кожного місцевого жителя вилити у озеро, що висихало, по одному відру молока. Таким чином він сподівався повернути сюди лебедів, а з ними і удачу, що почала відвертатися від нього. І що найцікавіше — усі пообіцяли піти раджі назустріч. Однак через день, вийшовши до берега озера, він був вражений побаченим.
Вода справді піднялася так високо, що це було помітно з першого погляду. Ось тільки ані краплі молока в ній не було.
- Напевно, я розучився розумітися на людях, — засмучено промовив раджа.
- Ні, справа зовсім не в цьому, — поправив його старець, який стояв поруч. — Просто люди такі влаштовані: кожен подумав, що якщо замість обіцяного молока він виллє в озеро відро води, ніхто цього навіть не помітить, бо вона миттєво розчиниться у загальній молочній масі. Але так подумав кожен! І в результаті молоко не приніс ніхто.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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