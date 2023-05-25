«Чому ви на боці зла?»: Зеленський звернувся до народу Ірана через підтримку країною російської агресії (відео)

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно побував в районах ведення бойових дій та нагородив бійців ЗСУ, розповів про засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке відбулося після важливих візитів, зустрічей і рішень, що стосувалися оборонних питань.

«Ми робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами. Зрозуміло, що цей глобальний крок дасть змогу розширити наші оборонні можливості. Бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною. А з іншого боку, перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме — буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою», — сказав він у відеозверненні.

За його словами, Україна «знає чим відповідати» на ракетний терор країни-агресорки, яка, зокрема, використовує іранські дрони-камікадзе. На рахунку українських бійців майже 900 цих збитих дронів, а загалом проти України було застосовано близько 1160 «Шахедів».

«Зважаючи на те, що такі удари тривають постійно, хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану. До всіх — до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня рашисти знов здійснили масовану атаку з повітря на Україну — усі 36 іранських дронів-камікадзе збили підрозділи Сил оборони.

Фото Офісу президента

223

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram