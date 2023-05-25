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Чому буряк виростає несолодким та як цього уникнути

13:52 25 травня 2023
Буряк

На смакові якості буряків, для посадки яких сприятливими днями були 14−17 і 24 травня, впливають кілька факторів.

Як стверджують автори «Моя дача. Сад і город», буряк любить багату органікою і добре розпушену землю. Готувати місце під її висадку потрібно з осені, вносячи в ґрунт перегній.

Гіркими на смак може бути буряк, який росте на щільній землі. Якщо ґрунт глинистий, грядки потрібно засипати піском і добре перекопати.

Також на смак буряків впливає підживлення. Цукровість можна підвищити, зокрема, сіллю. Для цього рослини під час зростання поливають розчином чайної ложки солі на відро води. Це — норма на один квадратний метр.

Хороший результат дасть настій коров'яку та деревна зола (3 склянки на квадратний метр). Остання, до речі, зменшує кислотність ґрунту — це на користь буряку.

Рослина дуже вимоглива до вологи на початку сезону та під час зростання коренеплодів. Якщо води буде мало, буряк виросте гірким.

Раніше досвідчені городники розповідали, як боротися з серцеподібною гниллю, яка вражає буряки.

Фото Pixabay

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