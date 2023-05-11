Щоб буряк виріс солодким і розміром з м'яч: «дідівський» спосіб посадки

Календар городника на травень дає поради щодо посадки різних культур. Зокрема, для посадки буряків вдалими днями називають 14−17 та 24 травня.

Автори ТГ-каналу «Моя дача. Сад та город» дають корисні поради щодо вирощування буряків. Зокрема, розповідають про «дідівський» метод, що дозволяє виростити солодкі та великі овочі.

Буряк слід висаджувати, коли повітря прогріється до +10+12 градусів. Насіння рекомендують не замочувати, а відразу висаджувати в борозенку, политу теплою водою, на глибину 2−4 см. Місце для посадки краще готувати ще з осені, внісши подрібнену яєчну шкаралупу.

Через 6−8 днів, коли буряк зійде, його потрібно прорідити. На стадії 2−3 справжніх листочків між паростками залишають по 10 см — якщо були посіяні насіння великих сортів. Якщо ж йдеться про буряки циліндричної форми, то відстань може бути меншою — 6−7 см. До речі, «зайві» паростки не потрібно викидати — їх можна посадити на сусідню грядку. Робити це рекомендують у похмуру погоду — більше шансів, що вони приживуться.

Перше підживлення проводять після проріджування. Градку поливають розчином, зробленим з 1 чайної ложки повареної солі і 2 склянок золи, розведених у 10 л води.

Друге підживлення проводять через два тижні після першого. У 10-літровому відрі води розчиняють 2 г борної кислоти і обприскують листя. Це допоможе запобігти серцеподібній гнилі.

А ще через три тижні знову можна використовувати розчин з сіллю і золою.

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Буряк не рекомендують садити поряд з картоплею, баклажанами, бобовими кульрутами, гарбузом та огірками. У той же час горох і квасолю рекомендують висаджувати там, де раніше були буряки.

Сприятливим місцем для посадки буряків називають грядки, де раніше ріс часник. Однак перед цим потрібно добре удобрити ґрунт. Буряк добре переносить сусідство часнику та цибулі.

Раніше досвідчені городники назвали сприятливі дати для посадки картоплі та розповіли, чиє сусідство вона не переносить.

Фото Pixabay

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