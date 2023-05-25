Терміново дайте ліліям азот — вони потішать вас пишним цвітінням на дачі

Ліліям, які досвідчені квіткарі радять розмножувати лусочками цибулини, наприкінці травня — на початку червня для пишного цвітіння необхідний азот.

Автори каналу «Дачник» рекомендують використовувати добриво, яке роблять із додаванням сечовини та аміачної селітри. Рецепт приготування досить простий: у 10 літрах води розводять по 30 грамів сечовини та аміачної селітри. Щоб не обпалити коріння та цибулини квітів, добриво вносять після поливу.

Через 7 — 10 днів навколо лілій рекомендують розсипати деревну золу, а потім полити рослини. Також можна використовувати комплексні мінеральні добрива. Підкормка сприяє зав'язуванню бутонів.

Також у травні активно ростуть півонії. Розпушену навколо квітів землю потрібно замульчувати торфом, перегноєм, корою або іншою органічною мульчею. Їх рекомендують щодня рясно поливати.

Фото Pixabay

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