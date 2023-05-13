Догляд за півоніями на дачі у травні: що важливо зробити

У травні на дачі зазвичай багато роботи на овочевих грядках, але не слід обминати увагою і квіти, які прикрашають вашу ділянку і можуть стати справжнім предметом для гордості господарів.

Як доглядати у травні красенів-півоній, розповіли автори популярного Telegram-каналу для дачників.

Насамперед на початку травня необхідно підпушити ґрунт у приствовбурних колах і видалити бур'яни.

Важливо: пристовбурні кола обробляйте обережно, аби не пошкодити кореневу систему, заглиблюючись не більше ніж на 7 см.

Після розпушування замульчуйте кущі торфом, перегноєм, корою або іншою органічною мульчею (з додаванням золи або універсального добрива в землю) шаром 5−7 см і періодично досипайте її.

А оскільки саме у травні півонії активно ростуть, утворюють бутони, а також формують на стеблах сплячі бруньки, важливо стежити за зволоженням ґрунту. Тому рослини щотижня рясно поливають із розрахунку 2 відра на кожен кущ.

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