«пригожину не потрібна Україна, він хоче розгрому росії, причому такого, щоб режим путіна знесло до біса», — Іван Яковіна

Журналіст Іван Яковіна впевнений, що пригожину потрібне захоплення кремля і що він у потрібний момент використає найманців ПВК quot;Вагнер" у росії.

«Я вже кілька місяців говорив і писав, що стратегічно пригожину абсолютно пох… і Україна, і Бахмут, — пише Іван Яковіна. — Єдиний його реальний інтерес — це захоплення кремля.

Мені з росії часто відповідали: «Ти з глузду з'їхав? Він ніхто без цієї системи, він не може бути проти неї, він таран, він інструмент, він не може нічого такого хотіти, що йому скажуть — те й робить». А сьогодні, після нового інтерв'ю пригожина: «Треба ж, весь його інтерес у москві! Треба ж, до України в нього ворожнечі немає!»

Звичайно, ні! Україна все сильніше розхитує та хитає режим путіна. А коли він розсиплеться, ось тоді й настане шанс кухаря. От тоді й може здійснитися його мрія. Тоді й тільки тоді йому по-справжньому знадобляться його головорізи, причому не на Донбасі знадобляться, а у москві.

Зараз же він хоче розгрому росії, причому якнайшвидшого і нищівнішого — такого, щоб режим путіна знесло до біса. Мирна угода його не влаштує, бо дала б режиму шанс всидіти.

У цьому сенсі інтереси пригожина можна використовувати, імхо".

Фото із соцмереж

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