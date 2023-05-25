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Допоможе обробка фунгіцидом: як вберегти плоди полуниці від гниття під час дощів

21:30 27 травня 2023
полуниця

Волога — це смерть для полуниці. Рясні весняні дощі, а також занадто частий полив сприяють розвитку грибкової інфекції. Це може знищити весь урожай полуниці або сильно послабити рослини, пише t-online.de.

Щільний сірий наліт плісняви покриває напівстиглі та стиглі ягоди полуниці на рослині. М'якоть плодів під ним гниє. Садівники-любителі можуть запобігти цьому: коли плоди повільно дозрівають і схиляються до землі, ґрунт слід вкрити шаром соломи або подібного матеріалу. Це захищає полуницю від вологи, що мінімізує зростання грибів.

Крім того, садівники-любителі мають знати: рослини полуниці слід висаджувати з більшою відстанню між ними, що дозволить мокрому листю краще висихати. Азотні добрива також слід вносити помірно, а максимум через два роки замінити рослину на нову. А якщо всього цього недостатньо, допоможе обробка фунгіцидом — два-три рази з інтервалом від семи до дванадцяти днів з початком цвітіння.

Хвороба червоної та білої плямистостей — ці грибкові захворювання виникають переважно в роки з великою кількістю опадів. На листках з'являються червоно-коричневі або білі плями. Якщо зараження сильне, листя відмирає. Щоб запобігти прогресуванню хвороби, заражене листя слід видаляти до розпускання бруньок. Крім того, садівник може обробити рослину препаратом на основі діючої речовини дифеноконазолу після збору врожаю.

Раніше у «ФАКТАХ» писали, скільки разів за сезон потрібно підживлювати полуницю на грядці та коли це робити.

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