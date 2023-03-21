Сирі бичачі яйця, вівсяна паста, рибний «передоз»: названо найбільш незвичні дієти зірок

Одна з найкращих дієт 2023 року, за версією американських видань, це напіввегетаріанська дієта, яка багата на продукти з високим вмістом клітковини та має доведену користь для здоров'я.

Але часто люди, які мріють скинути вагу за короткий термін, наражають свій організм на такі випробування, після яких доводиться довго приводити себе у нормальний стан.

Про найдивовижніші дієти відомих зірок пише «ТаблоID» з посиланням на Mirror.

Енн Хетвей заради ролі в екранізації «Знедолених» у 2012-му скинула 11 кг. Актриса, яка й так струнка, харчувалася переважно самою лише пастою з води та вівсянки. Потім зірці довелося довго відновлювати своє здоров'я.

Вікторія Бекхем заради фігури кожний ранок п'є дві столові ложки оцту та вже багато років їсть одну і ту саму страву.

Супермодель Наомі Кемпбелл дозволяє собі їсти лише один раз на день, практикує голодування, а якось харчувалася самим лише кленовим сиропом.

Мерая Кері кожного дня їсть норвезького лосося та каперси. Так було у 2016, потім актриса зробила операцію зі зменшення шлунку.

Гвінет Пелтроу випробувала на собі всі найхимерніші дієти. Одна з них складається тільки з козиного молока та трав.

Бейносе, готуючись до ролі в мюзиклі «Дівчата мрії» 2006-го року, упродовж двох тижнів їла самі овочі та 6−12 разів на день пила суміш із лаймового чи лимонного соку, кленового сиропу, каєнського перцю та води.

Ештон Катчер якийсь час їв лише виноград і налягав на морквяний сік, аж поки не опинився в лікарні з панкреатитом.

Американська телеведуча Хейді Монтаг їла сире м'ясо «в стилі суші», щоби термообробка не забирала з них поживні речовини. Зірка ласувала печінкою та бичачими яйцями, незважаючи на можливість отруєння.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради фахівців, як схуднути на 5 кг за сім днів.

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