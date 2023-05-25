Дальність польоту 2000 кілометрів: в Ірані презентували нову ракету

В Ірані за присутності міністра оборони та підтримки Збройних сил Ірану генерала Мохаммада-Реза Аштіяні відбулась презентація новітньої балістичної ракети сімейства «Хорремшехр». яка називається «Хейбар».Про це інформує місцеве агентство Irna.

Вона являє собою ракету на рідкому паливі з дальністю польоту 2000 км. Ракета здатна нести боєголовку вагою до 1500 кілограмів. «Хейбар» має стратегічні і тактичні особливості. Серед характерних особливостей ракети — наявність системи наведення і управління на середній ділянці польоту, використання цієї системи і двигунів наведення в боєголовку призводить до контролю стану і коригування траєкторії боєголовки поза атмосферою, де відбувається управління цією ракетою.

Ця особливість, за даними видання, призводить до того, що ракета «Хейбар» не потребує діяльності системи наведення та управління в атмосфері і, таким чином, повністю несприйнятлива до атак РЕБ. Завдяки своєму двигуну, швидкість її сягнула 16 Махів за межами атмосфери і 8 Махів усередині атмосфери.

Додамо, що у жовтні минулого року стало відомо, що Іран безпосередньо приєднався до війни рф проти України. Тегеран продав Москві дрони-камікадзе, направив до окупованого Криму свій персонал, який допомагав атакувати дронами українські міста. Таку заяву оприлюднив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Зеленський звернувся до народу Ірана через підтримку країною російської агресії.

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