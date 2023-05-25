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Україна

Контрольний у голову розпропаганді: «важко поранений» Залужний звернувся до українців

18:36 25 травня 2023
Валерій Залужний

Український військовий опублікував відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Раніше російські ЗМІ писали, що він нібито поранений. Відео опублікував полковник Збройних сил України Анатолій Штефан (відомий під позивним «Штірліц»).

У ролику Штефан повідомляє, що запис зроблено у четвер, 25 травня.

«Упродовж травня ми спостерігаємо феєричні фантастичні історії від рашн-пропаганди. А також різні конспірологічні версії від так званих експертів», — каже український військовий. Далі камера переходить на Залужного.

«Дякую всім українцям, разом обов'язково переможемо — і не тільки сьогодні, завжди», — заявляє Залужний.

Таким чином, Залужний розвіяв брехливі чутки, які поширювали російські пропагандисти, що він нібито перебуває в недієздатному стані після поранення.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов повідомив, що Залужний у середу взяв участь у засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.

За словами Данилова, на засіданні в середу, яке розпочалося о 10.00, президент України Володимир Зеленський «заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів ставки».

Зазначимо, що у середу «РИА Новости» написало з посиланням на неназвані джерела, що Залужний нібито отримав поранення і йому було зроблено трепанацію черепа. Пізніше голова Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін заявив, що його відомство «отримує дані про поранення» Залужного, але він не може «гарантувати, що ця інформація на 100% є достовірною».

Як писали «ФАКТИ», раніше Залужний розповів про наслідки нещодавньої повітряної атаки ворога. У ніч проти 16 травня росія атакувала Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були і «Кинджали». Усі ворожі цілі було знищено.

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