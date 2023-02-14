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Суспільство та люди

На честь Залужного пропонують назвати село на Харківщині: питання розгляне Рада

18:09 14 лютого 2023
Валерій Залужний

Днями в столиці демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну. Ймовірно, що невдовзі змінить назву й населенний пункт на Харківщині, який був названий на його честь.

За словами народної депутатки України Ірини Фріз, село пропонують назвати на честь головнокомандувача ЗСУ.

«Село Ватутіне буде перейменовано у село Залужне! Відповідне клопотання підтримано. Тепер справа за Верховною Радою України, щоб клопотання без зволікань було підтримано і село Ватутіне на Харківщині офіційно стало Залужним!» — написала вона у соцмережах.

Нагадаємо, що на початку лютого у Шевченківському районі столиці було демонтовано пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову. Його перемістили до Музею авіації України імені О. К. Антонова.

Також у Києві більше тридцяти вулицям та проспектам повернули історичні назви. Зокрема, площа Перемоги стала Галицькою, а проспект Перемоги — Берестейським.

Фото з соцмереж

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