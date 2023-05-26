Ракетна атака ворога по Києву: уламки безпілотника пошкодили дах ТРЦ
В ніч на п'ятницю, 26 травня, другий день поспіль російські окупанти атакували з повітря низку регіонів України, у тому числі й Київ — усі об`єкти в небі над столицею були збиті.
Як повідомили Київській міській військовій адміністрації (КМВА), уламками пошкоджено дах торгівельно-розважального центру в Оболонському районі столиці — без загоряння та критичних руйнувань.
«Окремі фрагменти впали прямо на територію ТРЦ. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється. На парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі», — зазначили у КМВА та додали: «В Шевченківському районі зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються».
Зазначається, що цієї ночі атаку було здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555
Нагадаємо, що минулої ночі протягом кількох годин ворог запустив по Україні 36 БПЛА, всі вони були знищені.
Фото з мережі963
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