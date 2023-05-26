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Ракетний удар ворога по Україні: на Київщині уламками пошкоджено сім будинків

10:47 26 травня 2023
Шахед

Під час ракетної атаки у ніч проти 26 травня на Київщині працювала ППО — всі ворожі цілі були знищені.

Хоч фактів влучань не зафіксовано, внаслідок падіння уламків у двох громадах були пошкоджено 7 приватних будинків, повідомляє очільник Київської ОДА Руслан Кравченко.

«Пошкодження незначні — дахи, внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасадів, посічені стіни. Жителям, чиї будинки постраждали, буде надана вся необхідна допомога. Наразі оперативні групи продовжують роботу», — додав він.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог випустив 17 ракет та 31 дрон-камікадзе. Більшість цілей були збиті. Нажаль, є «прильоти» на Харківщині та Дніпропетровщині.

Фото — скріншот

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Ракетний удар ворога по Україні: на Київщині уламками пошкоджено сім будинків

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