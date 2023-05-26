Ще одна дивна смерть: 46-річний заступник міністра освіти росії помер на борту літака

У росії сталася ще одна загадкова смерть високопосадовця. Раптово помер 46-річний заступник міністра науки та вищої освіти Петро Кучеренко. Він повертався з робочої поїздки на Кубу. На борту літака Кучеренку раптово стало зле, повідомляє CNN.

Лайнер здійснив екстрену посадку в Мінеральних Водах. Місцеві лікарі намагалися допомогти чиновнику, але були змушені лише констатувати його смерть.

Кучеренко був одружений із популярною співачкою Діаною Гурцькою. Вони прожили разом 17 років. Вона заявила, що причиною смерті чоловіка, ймовірно, стали проблеми з серцем. Результатів розтину ще немає.

Прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлю нічого не відомо про причини раптової смерті заступника міністра.

А журналіст Роман Супер, який покинув росію невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, розповів у своєму блозі, що спілкувався з Кучеренком незадовго до свого від'їзду.

Петро зізнався йому, що боїться за свою безпеку, та настійливо радив Роману тікати з країни.

«Рятуй себе та свою сім'ю! Їдьте якнайшвидше. Ти навіть не уявляєш рівень брутальності в нашій державі. Через рік росію буде не впізнати. Виїхавши, ти зробиш правильно», — сказав йому Кучеренко.

Роман спитав, чи збирається їхати сам Петро.

«У мене вже немає такої нагоди. В нас відібрали паспорти. І сьогодні у світі немає такого місця, де були б раді прийняти російського заступника міністра після цього фашистського вторгнення», — відповів йому Кучеренко.

Петро зізнався, що приймає антидепресанти та транквілізатори.

«Я п'ю їх цілими жменями. І це не надто допомагає. Майже не сплю. Почуваюся жахливо. Ми всі опинились у заручниках. Ніхто нічого не каже. Інакше нас усіх одразу роздавлять, як комашок», — сказав йому Кучеренко.

Наразі відомо щонайменше про 13 підозрілих смертей серед впливових російських чиновників, бізнесменів та науковців з кінця лютого 2022 року. Одні нібито наклали на себе руки, інші померли раптово, хоча на здоров'я не скаржилися.

Раніше стало відомо, що Алла Пугачова не зможе попрощатися із чоловіком Діани Гурцької.

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