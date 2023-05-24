Алла Пугачова розплакалася, але на похорон не поїде: чому Примадонна не попрощається з чоловіком Діани Гурцької

Алла Пугачова на початку травня приїжджала з Ізраїлю в росію на похорони Валентина Юдашкіна, однак знову зробити переліт до москви вона не зможе.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на оточення народної артистки СРСР.

Втім, за друзів співачки, Примадонна палко співчуває Діані.

«Алла Борисівна навіть розплакалася, коли дізналася про її горе. Однак прилетіти Пугачова не зможе. Вона важко переносить польоти, їй кожен переліт — величезний стрес. Та й той факт, що сам Петро Кучеренко (чоловік Гурцької) не пережив польоту, додає тривоги. Стан здоров'я самої Пугачової потребує лікарського контролю, Алла Борисівна мала операції на серці», — розповів друг Пугачової для росЗМІ.

Як відомо, Діана Гурцька прожила у шлюбі з Петром Кучеренком 17 років.

Весільне фото співачки

В оточенні Пугачової відмітили, що культова співачка завжди дуже тепло ставилася до Гурцької. Шлях на естраду незрячої артистки відкрив близький друг Пугачової. Ігор Ніколаєв написав для Діани пісню «Ти тут», завдяки якій її впізнала широка публіка.

44-річна виконавиця, на відміну від багатьох колег, не стала засуджувати Аллу Пугачову за еміграцію. Більше того, нещодавно Гурцька розповіла про своє знайомство із Примадонною. Воно відбулося в Ізраїлі багато років тому. Діана зазначила, що її вразила люб'язність Алли Борисівни. Співач закликала Гурцьку непокоїти її, коли знадобиться допомога.

Нагадаємо, днями стало відомо, хто з друзів наважився надати житло Пугачовій під час її відвідин рф.



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