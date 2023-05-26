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Суспільство та люди

Можуть виникнути проблеми: названо 5 ненадійних японських кросоверів, які продаються в Україні

13:07 26 травня 2023
Водій

Зазвичай японські автомобілі цінують за надійність, практичність, а також довговічність. Експерти складали чільну п`ятірку автівок, які, на їхнє переконання, можуть без ремонту «бігати» близько 500 тисяч кілометрів.

Втім, є окремі моделі кросоверів, які не можуть похвалитися безпроблемною експлуатацією. Як пише wheel-news, американські журналісти опублікували рейтинг таких автівок.

Mazda Tribute

Фото з сайту https://wheel-news.com

Позашляховик отримав оцінку надійності всього у 57 балів зі 100 можливих. Одними з головних «хворих місць» називають іржу, несправні модулі подачі палива, відмови двигуна після холодних пусків та вихід з ладу підсилювача керма.

Mitsubishi Outlander

Фото з сайту https://wheel-news.com

Головними проблемами називають поломки реле, що виводили з ладу двигун, основні претензії з боку власників 2014—2018 років випуску припадали на неякісне лакофарбове покриття та неприємний стукіт із моторного відсіку. Оцінка надійності — 71 бал зі 100.

Subaru Outback

Фото з сайту https://wheel-news.com

Відгуки різних видань є суперечливими. Хтось називає його одним із найнадійніших автомобілів компанії, але цього разу машина виявилася однією з найгірших з оцінкою всього 73 бали зі 100. Список претензій включив високу витрату масла, поломки кисневих датчиків і деформацію прокладок головки блоку циліндрів.

Nissan Pathfinder

Фото з сайту https://wheel-news.com

Одним з найневдаліших американці називають автомобіль 2005−2007 років випуску, який страждав на витік охолоджуючої рідини в трансмісію з наступним виходом з ладу АКПП. Оцінка надійності — 77 балів із 100.

Nissan Juke

Фото з сайту https://wheel-news.com

Кросовер за надійність набрав лише 79 балів зі 100. Машина докучає своїм власникам частими поломками двигуна, трансмісії та електрики, а також люком, що гримить у даху.

Раніше експерти назвали 4 альтернативи німецьким преміальним седанам за межами BMW, Mercedes-Benz та Audi.

Фото Pixabay

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